Amazon Prime lässt Fans über meisterwartete Animes in Umfrage abstimmen

©Yu Enokimiya, herausgegeben von KADOKAWA Co., Ltd./No Game No Life Zero Production Committee

In Japan hat Amazon Prime eine noch größere Auswahl an Anime-Serien und -Filmen als in Deutschland. Deshalb hat das Unternehmen eine Umfrage gestartet und die japanischen Anime-Fans nach ihrer Meinung zu den meisterwarteten Anime-Serien gefragt.

Amazon Prime erstellt Umfrage zu kommenden Animes

Amazon Prime wollte von seinen japanischen Nutzer*innen wissen, auf welche Animes sie sich in 2023 am meisten freuen würden. Dabei ging es zum einen um unterschiedliche Fortsetzungen von Animes, die es auf der japanischen Streaming-Plattform gibt.

Folgende Anime-Serien wurden von den Fans besonders häufig genannt:

Re:ZERO – Starting Life in Another World

Zatch Bell!

Natsume’s Book of Friends

Lycoris Recoil

Ascendance of a Bookworm

World Trigger

No Game No Life

Kinnikuman

In Deutschland ist nur ein Bruchteil der Anime-Serien verfügbar. Viele der Animes befinden sich nicht auf Amazon Prime Video, sondern sind auch anderen VoD-Plattformen wie Crunchyroll verfügbar.

Einen hohen Bekanntheitsgrad hat vor allem No Game No Life entwickelt. In Deutschland ist der Anime über Amazon Prime verfügbar. Hier geht es um ein Geschwisterpaar, das in einer mysteriösen Welt landet, in der jede Entscheidung durch ein Spiel getroffen wird.

Die Anime-Serien Re:ZERO, Lycoris Recoil, Ascendance of a Bookworm und World Trigger sind in Deutschland auf Crunchyroll zu finden.

Zum anderen ging es um verschiedene Manga-Vorlagen, von denen es bislang nur die Buchvorlage gibt. Hier wurden die Fans gefragt, von welchem Manga sie sich eine Anime-Adaption wünschen würden.

Folgende Mangas stehen bei den Fans hoch im Kurs:

The Apothecary Diaries

Dandadan

Medalist

Blue Box

Junket Bank

Sakamoto Days

Fairy Navigator Rune

Chitose is in the Ramune Bottle

High School Family

The Fragrant Flower Blooms with Dignity

Yotsubato!

Dass Amazon Prime solch eine Umfrage startet, lässt hoffen, dass es tatsächlich Fortsetzungen oder Umsetzungen zu den genannten Anime- und Mangareihen kommen könnten. Doch bevor wir die Serien in Deutschland zu sehen bekommen, kommt erst Japan in den Genuss.

Die Fans wurden zudem gefragt, auf welche Anime-Serien sie sich freuen, zu denen eine neue Staffel für 2023 bereits angekündigt wurde. Darunter befinden sich beispielsweise der Volleyball-Anime Haikyu!! und die finalen Folgen von Attack on Titan.