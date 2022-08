Umfrage: Kauft ihr euch eine PS5 zu den erhöhten Preisen?

Vor kurzem hat Sony über offizielle Kanäle verlauten lassen, dass die unverbindliche Preisempfehlung der PS5 in Deutschland sowie anderen Ändern um jeweils 50 Euro erhöht wird. Somit kostet die PS5 mit Laufwerk in Europa zukünftig 549 Euro (bisher 499 Euro) und die PS5 Digital Edition 449 Euro (bisher 399 Euro). Bislang ist nicht bekannt, welche Märkte in Deutschland diese Erhöhung als erstes erreichen wird.

Der Grund für die Verteuerung sind laut Sony unter anderem die hohen globalen Inflationsraten sowie ungünstige Währungstrends. Aber auch die deutlich gestiegenen Energiekosten spielen mit in die Entscheidung des japanischen Unternehmens hinein.

Spieler sind sauer

Bei den aufgezählten Gründen handelt es sich um durchaus nachvollziehbare Punkte. Dennoch ist der Ärger der Spieler*innen, vor allem in den sozialen Netzwerken, groß. Schließlich ist die Verfügbarkeit der Konsole seit dem Release im November 2020 noch immer schlecht. Zwar kann die PlayStation 5 bei verschiedenen Händlern immer mal wieder erworben werden, das Zeitfenster ist meistens jedoch recht klein.

Hinzu kommt, dass die Konsole in den allermeisten Fällen nur in Bundles mit Spielen oder Zubehör verkauft wird, um den Wiederverkauf über Scalper möglichst unattraktiv zu machen.

Da kommt die Erhöhung der UVP wie ein schlechter Witz daher, den viele allerdings alles andere als lustig finden.

Umfrage: Kauft ihr zu diesen Preisen eine PS?

Angesicht der Inflation und somit immer höheren Preisen für Lebensmittel und Co. stehen Hardware-Produkte bei vielen Menschen nicht mehr ganz oben auf der Einkaufsliste.

Deshalb wollen wir in unserer Umfrage von euch wissen, ob ihr die PS5 in der nächsten Zeit zu dem erhöhten Preis kaufen werdet oder erst einmal abwartet?

Schreibt uns gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare oder macht bei unserer Umfrage mit.

Wo kann ich überhaupt eine PS5 kaufen?

Die PS5 ist derzeit noch immer recht schwer zu bekommen. Aber vor allem bei großen Händlern wie Amazon, MediaMarkt, Saturn und Otto stehen die Chancen mehrmals im Monat recht gut, wenn ihr schnell seid. In den meisten Fällen müsst ihr dann aber zu einem PS5-Bundle greifen, in dem Spiele oder Zubehör gemeinsam mit der Konsole verkauft werden.

Tipp: Dieser Twitter-Account benachrichtigt euch, sobald die PS5 bei einem Händler verfügbar ist.