LEGO Marvel-Skyline kommt 2027 – 14 Schauplätze, Preis und Details zum Set 67006

LEGO hat mit der Marvel-Skyline ein neues Sammlerset für erwachsene Marvel-Fans offiziell vorgestellt. Das Modell mit der Setnummer 67006 bringt zahlreiche bekannte Schauplätze aus Comics, Filmen und Serien in einer kompakten Häuserkulisse zusammen.

Die Marvel-Skyline erscheint am 1. Januar 2027 und kann in Deutschland bereits vorbestellt werden. Der reguläre Preis liegt bei 99,99 Euro.

Preis, Umfang und Abmessungen

Wie umfangreich ist die neue LEGO Marvel-Skyline? Das Set besteht aus insgesamt 1.261 Teilen und richtet sich mit seiner Altersempfehlung ab 18 Jahren vor allem an Sammler. Das fertige Modell ist rund 21 Zentimeter hoch, 40 Zentimeter breit und 11 Zentimeter tief.

Damit bleibt die Skyline deutlich kompakter als große Marvel-Gebäudesets wie der Avengers Tower. Durch die vielen kleinen Bauwerke und Anspielungen soll sie sich dennoch als auffälliges Ausstellungsstück für Wohnung, Gaming-Zimmer oder Büro eignen.

Merkmal Angabe Setnummer 67006 Teile 1.261 Preis 99,99 Euro Veröffentlichung 1. Januar 2027 Altersempfehlung Ab 18 Jahren Abmessungen 21 x 40 x 11 Zentimeter

Vierzehn bekannte Marvel-Schauplätze

Welche Gebäude stecken in der Marvel-Skyline? LEGO kombiniert insgesamt 14 Schauplätze aus unterschiedlichen Bereichen des Marvel-Universums. Dadurch treffen Hauptquartiere der Avengers und Fantastischen Vier auf Unternehmen, Botschaften und Verstecke bekannter Gegenspieler.

Die folgenden Gebäude und Organisationen sind in der Häuserkulisse vertreten:

A.I.M. mit Advanced Idea Mechanics

Avengers Tower

Oscorp Industries

Daily Bugle

DODC mit dem Department of Damage Control

Nelson und Murdock

Baxter Building

Roxxon Corporation

Fisk Tower

Wakandanische Botschaft

Pym Laboratories

Rand Enterprises Building

X-Mansion

Sanctum Sanctorum

Durch diese Auswahl deckt das Set unter anderem Spider-Man, Daredevil, Doctor Strange, Black Panther, Iron Fist, die X-Men, die Fantastischen Vier und die Avengers ab. Statt sich auf eine einzelne Filmreihe zu konzentrieren, verbindet die Skyline mehrere Marvel-Epochen und Erzählwelten.

Galactus überragt die gesamte Stadt

Welche Figuren und Fahrzeuge sind enthalten? Als einzige klassische Minifigur gehört Galactus zum Lieferumfang. Durch den Mikromaßstab der Gebäude wirkt der Weltenverschlinger neben der Stadt entsprechend gewaltig.

Zusätzlich gibt es kleinere Darstellungen von Spider-Man und Human Torch. Human Torch formt über dem Baxter Building das bekannte Feuersymbol der Fantastischen Vier, während sich das Spider-Mobil am Daily Bugle entlangbewegt.

Auch über den Dächern ist einiges los. Zum Set gehören der X-Jet, ein Avengers Quinjet, das Raketenschiff Excelsior aus The Fantastic Four: First Steps, ein Leviathan der Chitauri und der ungewöhnliche Thanos-Copter. Zusammen mit den zahlreichen Gebäuden sollen diese Elemente das Ausstellungsmodell lebendiger wirken lassen.

Die LEGO Marvel-Skyline kann über die Funktion Gemeinsam bauen in der LEGO Builder App außerdem von mehreren Personen zusammengesetzt werden. Damit startet am 1. Januar 2027 ein detailreiches Set, das besonders die Schnittmenge aus Marvel-Fans und Liebhabern kompakter LEGO-Architektur ansprechen dürfte.

Wie gefällt euch die Marvel-Skyline und welches der 14 Gebäude ist für euch das größte Highlight? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab