Leak zu Pokémon-LEGO – Überraschungsboxen mit Release am 1. März 2027

Eine neue LEGO-Reihe für Pokémon könnte bereits in wenigen Monaten in den Handel kommen. Laut einem aktuellen Leak plant LEGO Überraschungsboxen mit zufällig ausgewählten Pokémon, deren Veröffentlichung für den 1. März 2027 vorgesehen sein soll.

Die Angaben stammen vom bekannten LEGO-Leaker got.cooped. Eine offizielle Ankündigung durch LEGO oder The Pokémon Company liegt bislang nicht vor. Auch eine Veröffentlichung in Deutschland wurde noch nicht bestätigt.

Überraschungsboxen mit unbekanntem Inhalt

Welche Informationen nennt der Pokémon-LEGO-Leak? Dem Bericht zufolge soll jede Box ein zufälliges LEGO-Modell aus der Welt von Pokémon enthalten. Der für die USA genannte Preis entspricht umgerechnet rund 11,60 Euro, wobei dies nicht als möglicher Verkaufspreis für Deutschland zu verstehen ist.

Unklar bleibt vor allem, welche Figuren sich in den Boxen befinden könnten. Denkbar wären kleine, aus klassischen LEGO-Steinen zusammengesetzte Pokémon. Ebenso wird über eine Unterstützung für LEGO SMART Play spekuliert, mit der Modelle auf Bewegungen, SMART Tags und andere interaktive Elemente reagieren können.

Eine weitere Möglichkeit wären Minifiguren bekannter Trainer und Arenaleiter. LEGO hat dieses Feld bislang nur vorsichtig erschlossen. Im Set Pokéball mit Beeindruckenden Trainermomenten sind unter anderem Rot, Professor Eich und eine Picknickerin vertreten. Eine Sammelserie könnte zahlreiche weitere Charaktere zugänglich machen, ohne dass dafür große und entsprechend kostspielige Sets produziert werden müssten.

Große Auswahl für eine mögliche Sammelserie

Warum eignen sich Pokémon besonders gut für Blind Boxes? Bereits vor dem Start der zehnten Generation umfasst der Pokédex 1.025 verschiedene Pokémon. Mega-Entwicklungen, Schillernde Pokémon, Regionalformen und weitere Varianten sind dabei noch nicht berücksichtigt.

Bekannte Namen wie Pikachu, Glurak, Mewtu oder Gengar dürften eine solche Reihe für ein breites Publikum attraktiv machen. Gleichzeitig könnte LEGO weniger häufig berücksichtigte Pokémon wie Barschwa oder Nasgnet anbieten. In einer Überraschungsbox lassen sich solche ungewöhnlicheren Figuren mit populären Fanlieblingen mischen, ohne dass jedes Modell ein eigenes Set erhalten muss.

Die Zusammenarbeit zwischen LEGO und Pokémon begann Anfang 2026 und brachte innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Produkte hervor. Neben großen Ausstellungsmodellen zu Bisaflor, Glurak, Turtok, Evoli und Pikachu erschienen auch Sets mit Arkani, Rayquaza und Mampfaxo. Für jüngere Fans bietet LEGO außerdem mehrere SMART Play Sets mit Pokémon wie Schiggy, Glumanda, Kleinstein und Mewtu an.

Eine Ankündigung könnte bald folgen

Wann könnte LEGO die neuen Pokémon-Boxen offiziell vorstellen? Sollte der geleakte Termin am 1. März 2027 stimmen, dürfte eine Enthüllung nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Ein möglicher Zeitpunkt wäre Anfang 2027, nachdem das wichtige Weihnachtsgeschäft abgeschlossen ist.

Auch der Pokémon Day am 27. Februar 2027 käme grundsätzlich für eine Präsentation infrage. Da zwischen diesem Termin und dem angeblichen Verkaufsstart jedoch nur zwei Tage liegen, wäre eine frühere Vorstellung deutlich wahrscheinlicher.

Im Jahr 2027 beginnt zudem mit Pokémon Wind und Pokémon Welle eine neue Ära der Videospielreihe. Die beiden Titel erscheinen weltweit exklusiv für Nintendo Switch 2 und führen die zehnte Pokémon-Generation ein. Ein genauer Veröffentlichungstermin steht noch aus. Ob Kreaturen aus den neuen Spielen bereits Teil der geleakten LEGO-Sammelserie sein könnten, ist derzeit ebenfalls offen.

Welche Pokémon würdet ihr euch für die möglichen LEGO-Überraschungsboxen wünschen? Schreibt uns eure Favoriten in die Kommentare.

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