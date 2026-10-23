Gerücht zu LEGO Daily Planet 2027 – 2.981 Teile und 13 Minifiguren

Mit dem Daily Planet könnte 2027 endlich einer der bekanntesten Schauplätze aus dem DC-Universum als großes LEGO-Set erscheinen. Ein aktuelles Gerücht nennt erstmals konkrete Details zum angeblich geplanten Gebäude, das sich vor allem an erwachsene Sammler und Superman-Fans richten soll.

Demnach trägt das Set die Produktnummer 67011 und besteht aus 2.981 Teilen. Als Veröffentlichungstermin wird der Juli 2027 genannt, eine offizielle Ankündigung durch LEGO steht allerdings weiterhin aus. Auch ein Preis für Deutschland ist bislang nicht bekannt.

Ein monumentales Gebäude für Metropolis

Wie soll das LEGO-Set zum Daily Planet aufgebaut sein? Das Modell wird als modulares Gebäude beschrieben, dessen Gestaltung sich an den DC-Comics orientiert. Mit fast 3.000 Teilen dürfte der Wolkenkratzer deutlich umfangreicher ausfallen als sämtliche bisherigen LEGO-Umsetzungen des berühmten Arbeitsplatzes von Clark Kent und Lois Lane.

Das Set soll eine Altersempfehlung ab 18 Jahren erhalten und wäre damit in erster Linie als Ausstellungsstück für erwachsene Fans gedacht. Noch ist nicht bekannt, wie hoch das Gebäude ausfallen wird und ob die markante Weltkugel auf dem Dach tatsächlich aus Steinen nachgebildet wird. Offizielle Bilder existieren bislang ebenfalls nicht.

Die bislang gemeldeten Eckdaten im Überblick:

Themenreihe: LEGO DC

Produktnummer: 67011

Name: The Daily Planet

Teilezahl: 2.981

Figuren und Charaktere: 13

Veröffentlichung: Juli 2027

Altersempfehlung: ab 18 Jahren

Deutschlandpreis: noch nicht bestätigt

Umfangreiches Figurenaufgebot aus dem DCU

Welche Figuren sollen im LEGO Daily Planet enthalten sein? Das angebliche Aufgebot kombiniert bekannte Mitglieder der Daily Planet Redaktion mit Helden und Schurken aus dem erweiterten DC-Universum. Superman und Clark Kent sollen dabei als eigenständige Minifiguren enthalten sein.

Insgesamt kursieren folgende 13 Charaktere beziehungsweise Figuren:

Superman

Clark Kent

Lois Lane

Jimmy Olsen

Hawkgirl

Supergirl

Krypto

Mister Terrific

Green Lantern Guy Gardner

Metamorpho

Lex Luthor

Brainiac

ein bislang unbekannter Charakter

Mehrere dieser Namen sollen auch in Man of Tomorrow auftreten. Die Fortsetzung zu Superman aus dem Jahr 2025 ist für den 9. Juli 2027 angekündigt. Der nahezu zeitgleiche Start des LEGO-Sets im Juli 2027 könnte daher auf eine lose Verbindung zum Film hindeuten.

Supergirl soll nach aktuellem Stand hingegen nicht Teil des Films sein. Das Figurenaufgebot könnte sich folglich nicht ausschließlich an Man of Tomorrow orientieren, sondern Elemente aus mehreren DCU-Produktionen und den Comics miteinander verbinden.

Frühere Auftritte des Daily Planet

Gab es den Daily Planet bereits als LEGO-Modell? Das ikonische Gebäude wurde schon mehrfach angedeutet, erhielt bislang aber kein vollwertiges Sammler-Set. Das DUPLO-Set Superman Rescue aus dem Jahr 2014 enthielt lediglich ein winziges Büro des Daily Planet und umfasste insgesamt nur 19 Teile.

Im Jahr 2020 erschien Superman in der DC-Sammelserie mit einer bedruckten Zeitungsfliese des Daily Planet. Das 2025 veröffentlichte Set Arkham Asylum zeigte das Gebäude außerdem auf einem Motiv, das für einen Besuch in Metropolis warb.

Sollten sich die aktuellen Angaben bestätigen, wäre das Set 67011 somit die erste umfangreiche LEGO-Version des Daily Planet. Bis zu einer offiziellen Enthüllung bleiben Teilezahl, Figuren, Veröffentlichungstermin und Ausstattung jedoch unbestätigt.

Welche Räume, Figuren und versteckten Anspielungen würdet ihr euch für ein großes LEGO-Modell des Daily Planet wünschen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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