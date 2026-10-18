Leaks zu LEGO Spider-Verse – diese drei Sets sollen im April 2027 kommen

Mehrere voneinander unabhängige Leaks zeichnen ein immer konkreteres Bild der kommenden LEGO-Welle zu Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Demnach sollen im April 2027 mindestens drei Marvel-Sets erscheinen, also rund zwei Monate vor dem geplanten Kinostart des großen Animationsfinales.

Offiziell angekündigt hat LEGO die Produkte bislang nicht. Setnummern, Umfang, Altersangaben und mögliche Inhalte stimmen in den Berichten allerdings weitgehend überein. Für Fans von Miles Morales und seiner multiversalen Spinnen-Crew könnte der Frühling 2027 damit ziemlich kostspielig werden.

Drei LEGO-Sets für das Spider-Verse

Welche LEGO-Sets sollen im April 2027 erscheinen? Die mutmaßliche Welle deckt unterschiedliche Größen und Zielgruppen ab. Neben einem kleineren Motorrad-Spielset werden eine große Spider-Punk-Figur und Peni Parkers charakteristischer SP//dr-Mech genannt.

Setnummer Gerüchteter Name Teile Alter Termin Euro-Preis 67013 Motorrad aus Beyond the Spider-Verse 184 Ab 6 Jahren April 2027 Noch nicht bestätigt 67015 Up-scaled Spider-Punk 1.068 Ab 9 Jahren April 2027 Noch nicht bestätigt 67016 Peni Parkers SP//dr-Mech 420 Ab 8 Jahren April 2027 Noch nicht bestätigt

Das kleinste Modell trägt derzeit die Setnummer 67013 und soll aus 184 Teilen bestehen. Enthalten seien außerdem drei bislang nicht identifizierte Minifiguren. Der gemeldete Name dürfte noch ein Platzhalter sein, liefert aber bereits einen deutlichen Hinweis auf ein Fahrzeug aus dem Film.

Mit 1.068 Teilen wäre 67015 das umfangreichste Produkt der Welle. Statt einer Filmszene soll das Set eine hochskalierte Version von Spider-Punk darstellen und damit stärker als Ausstellungsstück für Sammler gedacht sein. Das 420-teilige Set 67016 richtet den Fokus dagegen auf Peni Parker und ihren biomechanischen SP//dr-Mech.

Mögliche neue Minifiguren

Wer könnte als LEGO-Minifigur enthalten sein? Für Peni Parkers Mech nennen die Leaks Peni Parker, Miles Morales und The Spot. Besonders interessant ist dabei Peni selbst, denn sie wäre innerhalb der LEGO-Produktwelt erstmals als reguläre Minifigur vertreten.

Miles Morales und The Spot sind dagegen bereits gemeinsam im Set 76311 Miles Morales gegen The Spot erschienen. Auch Hobie Brown alias Spider-Punk erhielt schon eine Minifigur auf Grundlage seines Auftritts in Spider-Man: Across the Spider-Verse. Ob LEGO bei den neuen Sets überarbeitete Designs verwendet, bleibt offen.

Spannend ist vor allem das Motorradmodell. Als naheliegende Kandidatin gilt Jessica Drew, deren Spider-Verse-Version eng mit ihrem Motorrad verbunden ist. LEGO hat die Figur zwar bereits in anderen Varianten umgesetzt, ihre Darstellung aus den Animationsfilmen fehlt bislang. Die Identität aller drei enthaltenen Charaktere ist jedoch noch nicht bekannt.

Veröffentlichung kurz vor dem Kinofinale

Wann startet Spider-Man: Beyond the Spider-Verse im Kino? Sony Pictures Animation plant den US-Kinostart für den 18. Juni 2027. In Deutschland wird der 17. Juni 2027 als Kinotermin geführt. Die gemeldete LEGO-Welle würde somit mit einem kurzen Vorlauf im April 2027 in den Handel kommen.

Der Film bildet den dritten und letzten Teil der Animationsreihe, die 2018 mit Spider-Man: A New Universe begann und 2023 mit Spider-Man: Across the Spider-Verse fortgesetzt wurde. Nach mehreren Verschiebungen soll Beyond the Spider-Verse die Geschichte von Miles Morales abschließen.

Bis zu einer offiziellen Präsentation durch LEGO sollten sämtliche Setnamen, Preise und Ausstattungsdetails weiterhin als Gerücht betrachtet werden. Änderungen an den endgültigen Produktbezeichnungen oder am Veröffentlichungstermin bleiben möglich. Eine ausdrückliche Bestätigung der Euro-Preise und der Verfügbarkeit in Deutschland steht ebenfalls noch aus.

Welches der drei gemeldeten Spider-Verse-Sets würdet ihr euch ins Regal stellen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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