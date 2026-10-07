Leak zu LEGO Der Herr der Ringe – Helms Klamm soll 2027 8.060 Teile haben

LEGO könnte seine große Der Herr der Ringe Reihe im Jahr 2027 mit einem echten Schwergewicht fortsetzen. Ein neuer Leak bringt eine gewaltige Neuauflage von Helms Klamm ins Gespräch, die aus mehr als 8.000 Teilen bestehen soll.

Das bislang nicht offiziell angekündigte Sammlerset trägt demnach die Setnummer 11399 und soll sich erneut an erwachsene Mittelerde Fans richten. Erste Bilder des Modells liegen noch nicht vor, weshalb das tatsächliche Design der Festung weiterhin ein Geheimnis bleibt.

Ein gigantisches Modell von Helms Klamm

Welche Details nennt der Leak? Das angebliche LEGO Icons Set soll aus exakt 8.060 Teilen bestehen und am 1. Juni 2027 erscheinen. Helms Klamm wäre damit eines der größten Modelle, das LEGO jemals innerhalb der Der Herr der Ringe Themenwelt veröffentlicht hat.

Setnummer: 11399

Motiv: Helms Klamm

Teilezahl: 8.060

Altersempfehlung: ab 18 Jahren

Geplanter Veröffentlichungstermin: 1. Juni 2027

Preis: noch nicht bekannt

Minifiguren: noch nicht bekannt

Mit diesem Umfang läge die Festung lediglich 218 Teile hinter Minas Tirith. Das 2026 veröffentlichte Modell der Weißen Stadt umfasst 8.278 Teile und kostet in Deutschland regulär 649,99 Euro. Entsprechend dürfte auch Helms Klamm im hochpreisigen Sammlersegment landen, eine konkrete Preisangabe gibt es bislang jedoch nicht.

Unklar bleibt außerdem, welchen Maßstab LEGO für die Festung wählen könnte. Denkbar wäre eine Kombination aus einer Außenansicht im kleineren Maßstab und Innenräumen für Minifiguren, wie sie bereits bei Minas Tirith verwendet wird. Bestätigte Angaben zur Konstruktion, zur Größe oder zu möglichen Spielfunktionen fehlen derzeit.

Deutlich größer als die Version von 2012

Wie unterscheidet sich das neue Set vom Vorgänger? LEGO veröffentlichte Helms Klamm bereits im Jahr 2012 als Set 9474 Die Schlacht um Helms Klamm. Die damalige Spielversion bestand aus 1.368 Teilen und enthielt unter anderem Théoden, Aragorn, Gimli, Haldir sowie mehrere Uruk-hai.

Das neue Modell wäre gemessen an der Teilezahl fast sechsmal so groß. Dadurch könnte LEGO nicht nur das große Tor, den Horn-Turm und die Verteidigungsmauer ausführlicher umsetzen, sondern möglicherweise auch bislang ausgesparte Bereiche der Festung darstellen. Welche Figuren enthalten sein werden, geht aus den aktuellen Informationen allerdings nicht hervor.

Die Neuauflage würde zur bisherigen Strategie passen. Nach der Rückkehr der Themenwelt mit Bruchtal im Jahr 2023 folgten unter anderem Barad-dûr, Das Auenland, die Balrog Bücherstütze, Saurons Helm und Minas Tirith. Viele dieser Modelle sind klar als aufwendige Ausstellungsstücke für erwachsene Fans konzipiert.

Offizielle Enthüllung steht noch aus

Wie verlässlich sind die Angaben? LEGO hat das Set 11399 bislang weder vorgestellt noch einen Veröffentlichungstermin bestätigt. Auch die Zuordnung zu Helms Klamm stammt aus inoffiziellen Informationen, während das Set in ersten Datenbankeinträgen lediglich allgemein der Der Herr der Ringe Reihe zugeordnet wird.

Bis zur offiziellen Präsentation sollten die Angaben daher als Gerücht betrachtet werden. Sollte sich der Leak bewahrheiten, würde Helms Klamm mit 8.060 Teilen zum zweitgrößten LEGO Set aus Der Herr der Ringe aufsteigen und die Version von 2012 deutlich übertreffen.

Würdet ihr euch eine riesige Neuauflage von Helms Klamm ins Regal stellen, oder wäre euch ein kleineres und günstigeres Modell lieber? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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