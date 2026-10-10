PS5-Releases rund um den 15. Oktober 2026 – diese 8 Spiele kommen

Für PS5-Besitzer entwickelt sich der Donnerstag, 15. Oktober 2026, zu einem der vollsten Veröffentlichungstage des gesamten Herbstes. Rund um diesen Termin erscheinen acht neue Spiele, die von großen Marken über Koop-Survival bis hin zu Familienunterhaltung und Partyspielen nahezu jedes Genre abdecken.

Schon die vergangenen Wochen waren dicht gefüllt. Im September 2026 kamen mit Marvel’s Wolverine und Silent Hill: Townfall zwei PS5-Konsolenexklusivtitel auf den Markt, während der Oktober bereits Hellraiser: Revival, Kingdom Hearts Collection, Order of the Sinking Star und Silver Pines hervorgebracht hat.

Acht Spiele im direkten Release-Umfeld

Welche PS5-Spiele erscheinen rund um den 15. Oktober 2026? Im Mittelpunkt stehen sieben Veröffentlichungen am 15. Oktober 2026. Ratatan ist im deutschen PlayStation Store bereits für den 14. Oktober 2026 angesetzt und komplettiert damit das besonders volle Release-Fenster.

Bluey’s Happy Snaps

Castlevania : Belmont’s Curse

: Belmont’s Curse Enshrouded

Harvest Moon: Echoes of Teradea

The Jackbox Party Pack 12

Ratatan

Toy Story: Retro Roundup

Toy Story 3: Complete Edition

Bluey’s Happy Snaps richtet sich mit einem Fotoabenteuer und lokalem Spiel für bis zu zwei Personen vor allem an Familien. Harvest Moon: Echoes of Teradea verbindet Landwirtschaft, Beziehungen und Erkundung, während Ratatan rhythmische Befehle mit Rollenspielmechaniken und taktischen Gefechten kombiniert.

Für gesellige Abende liefert The Jackbox Party Pack 12 fünf neue Minispiele. Toy Story: Retro Roundup bringt mehrere Klassiker mit Komfortfunktionen zurück, während Toy Story 3: Complete Edition das Abenteuer aus dem Jahr 2010 einschließlich zuvor eingeschränkter Inhalte neu auflegt.

Castlevania und Enshrouded als große Zugpferde

Welche Neuerscheinungen dürften besonders viel Aufmerksamkeit erhalten? Castlevania: Belmont’s Curse gehört zu den auffälligsten Titeln des Tages. Das von Konami, Evil Empire und Motion Twin entwickelte 2D-Action-Adventure begleitet Rose Belmont durch das Paris des Jahres 1499 und verspricht eine moderne Rückkehr zu den klassischen Stärken der Reihe.

Auch Enshrouded dürfte auf der PS5 ein großes Publikum erreichen. Das Survival-Actionspiel verlässt nach seiner erfolgreichen PC-Frühphase den Early Access und erscheint am 15. Oktober 2026 in Version 1.0. Auf der Sony-Konsole werden Soloabenteuer sowie Online-Koop für bis zu acht Teilnehmer unterstützt.

Nach diesem Release-Paket wird es kaum ruhiger. We Were Here Tomorrow folgt am 20. Oktober 2026, Final Fantasy Resonance am 22. Oktober 2026 und Call of Duty: Modern Warfare 4 am 23. Oktober 2026. Den Monatsabschluss bilden Phantom Blade Zero und The Wolf Among Us Remastered am 29. Oktober 2026.

Welches der neuen PS5-Spiele landet bei euch zuerst auf der Konsole? Schreibt uns eure Favoriten in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab