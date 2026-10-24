Warrior Cats – Clans of the Forest startet mit gemischten Wertungen

Warrior Cats: Clans of the Forest ist seit dem 23. Oktober 2026 erhältlich und bringt die bekannte Buchreihe erstmals als eigenständiges, rundenbasiertes Rollenspiel auf Konsolen und PC. Kurz nach dem Release zeichnen die ersten Tests allerdings ein durchwachsenes Bild.

Entwickler Bamtang Games und Publisher Trailmark Games lassen euch eine eigene Katze erstellen und einem der vier bekannten Verbände beitreten. DonnerClan, FlussClan, SchattenClan und WindClan bieten jeweils eine eigene Kampagne, in der Erkundung, Jagd, Entscheidungen und taktische Kämpfe miteinander verbunden werden.

Die ersten internationalen Wertungen

Wie bewerten Fachmedien das neue Warrior Cats RPG? Die bislang höchste Wertung stammt von COGconnected. Das Magazin vergibt 77 von 100 Punkten und lobt besonders das familienfreundliche Konzept, die Gestaltungsmöglichkeiten für die eigene Katze und das von den Büchern inspirierte Art Design.

Deutlich wird allerdings auch Kritik an der erzählerischen Entwicklung geäußert. Der Aufstieg innerhalb des Clans verlaufe zu schnell, während Missionen, Kampagnenstruktur und weitere Spielsysteme auf Dauer zu oberflächlich und wiederholungsreich wirkten.

Magazin Wertung Zentrale Einschätzung COGconnected 77 von 100 Schönes Art Design und umfangreiche Anpassung, aber schwache Struktur ScreenRant 7 von 10 Gelungenes Kampfsystem, jedoch veraltete Optik GamingTrend 45 von 100 Gute Kampfansätze, aber repetitive Kampagnen und technische Mängel Nintendo Everything Negative Empfehlung Zu wenig eigene Identität und kaum Tiefe für langjährige Fans

ScreenRant bewertet die Geschichte mit 7, das Gameplay mit 8, die Grafik mit 5 und den Ton mit 7 Punkten. Vor allem das rundenbasierte Schere Stein Papier Prinzip der Angriffe sowie die Erkundung werden positiv hervorgehoben.

Warrior Cats: Clans of the Forest ist nicht revolutionär, aber ein solides rundenbasiertes Rollenspiel, das Fans der Buchreihe gefallen dürfte.

Deutliche Kritik an Technik und Abwechslung

Warum fallen einige Rezensionen wesentlich kritischer aus? GamingTrend vergibt lediglich 45 von 100 Punkten und stuft das Abenteuer damit als unterdurchschnittlich ein. Zwar besitzt das auf verschiedenen Kampfhaltungen basierende System taktisches Potenzial, doch die vier Kampagnen sollen sich in ihrem Aufbau stark ähneln.

Zusätzlich kritisiert der Test eine wenig ansprechende Grafik, Tippfehler, Abstürze und Fehler während bestimmter Verfolgungssequenzen. Die Oberwelt biete trotz ihrer Größe zu wenig interessante Beschäftigungen, während lange Bauzeiten für Dekorationen nicht zum vergleichsweise überschaubaren Umfang der einzelnen Geschichten passten.

Nintendo Everything bemängelt außerdem, dass Unterschiede zwischen den Clans überwiegend oberflächlich bleiben. Wiederkehrende Aufgaben wie Grenzpatrouillen, Sammelaufträge und Kämpfe könnten wichtige Momente der Geschichte entwerten. Auf Nintendo Switch 2 soll es zudem Probleme mit der Bildrate und eine sichtbar reduzierte Auflösung im Handheld Modus geben.

Gemischte Stimmung bei der Community

Wie kommt Warrior Cats: Clans of the Forest bei den Fans an? Auch die Nutzerwertungen auf Steam spiegeln die gespaltene Reaktion wider. In der Momentaufnahme des Berichts erhielt das Spiel nach 846 Rezensionen die Gesamtbewertung Gemischt.

Damit scheint die Umsetzung vor allem von ihrer Nähe zur Buchvorlage, dem Katzeneditor und dem zugänglichen Kampfsystem zu profitieren. Gleichzeitig verhindern repetitive Aufgaben, wenig ausgearbeitete Mechaniken und technische Schwächen offenbar eine deutlich bessere Aufnahme.

Warrior Cats: Clans of the Forest ist für PC, PlayStation 5, Xbox Series X und S, Nintendo Switch sowie Nintendo Switch 2 erhältlich. Was haltet ihr von den ersten Wertungen und werdet ihr euch einem der vier Clans anschließen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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