Forest 3 überrascht mit Sci-Fi-Setting – Raumschiffabsturz enthüllt neue Welt

Forest 3 wurde auf den Game Awards 2025 offiziell enthüllt und hat die Gaming-Community mit seiner neuen Ausrichtung überrascht. Die Survival-Horror-Reihe von Endnight Games, die mit The Forest (2018) und Sons of the Forest (2024) große Erfolge auf Steam feierte, wagt mit dem dritten Teil einen radikalen Schritt: Ein Sci-Fi-Setting ersetzt das bekannte Waldszenario.

Im Reveal-Trailer, der von Geoff Keighley als „völlig unerwartet“ angekündigt wurde, stürzt ein Raumschiff auf die Erde. Der Pilot, offenbar der neue spielbare Protagonist, betritt eine postapokalyptische Welt mit mutierten Kreaturen und Hightech-Ausrüstung. Damit verändert Forest 3 nicht nur das Setting, sondern auch Gameplay und Atmosphäre erheblich.

Was ist neu in Forest 3?

Welche Sci-Fi-Elemente bringt Forest 3 mit sich? Der Trailer zeigt eine Reihe futuristischer Features, die es so in der Reihe noch nie gab. Dazu gehören etwa ein robotischer Arm, mit dem Objekte manipuliert werden können, sowie ein Scansystem, das Bedrohungen in der Umgebung erfasst. Auch die Gegner haben sich verändert: Statt primitiver Mutanten begegnet man nun außerirdisch anmutenden Kreaturen, die die Evolution der bisherigen Gegner darstellen könnten.

Die genaue Zeitlinie bleibt unklar, aber durch Hinweise auf bekannte Elemente wie die geheimnisvolle „Cube“-Struktur und die Sekte „Sons of the Stars“ wird deutlich, dass Forest 3 thematisch an die Vorgänger anknüpft. Viele Fans vermuten, dass der neue Teil entweder in einer alternativen Realität oder in der Zukunft spielt.

Theorien zur Story

Welche Fan-Theorien gibt es zur Handlung? Eine populäre Theorie besagt, dass der Astronaut im Trailer zwischen Dimensionen reist – ein Verweis auf das Ende von Sons of the Forest, wo eine futuristische Stadt mit Raumschiffen zu sehen war. Andere spekulieren, Forest 3 sei ein Prequel, in dem erklärt wird, wie die Mutanten ursprünglich entstanden sind.

Einige Hinweise deuten auf einen möglichen Besuch aus einer Parallelwelt. Dies würde auch das Auftreten von Gold City erklären, einem mythischen Ort aus der Lore, der als Himmel der Sekte „Sons of the Stars“ gilt. In Sons of the Forest konnte man bereits ein abgestürztes Raumschiff entdecken – möglicherweise ein direkter Hinweis auf die Ereignisse in Forest 3.

Gameplay-Potenzial und Erwartungen

Wie könnte sich das Gameplay verändern? Durch die neuen Technologien wie den Roboterarm oder das Scansystem eröffnen sich viele neue Möglichkeiten für das Gameplay. Während die ersten beiden Teile stark auf Nahkampf, Crafting und Basisbau setzten, könnte Forest 3 mehr auf Erkundung, Sci-Fi-Puzzles und taktische Kämpfe setzen.

Auch die Gegnervielfalt dürfte zunehmen. Bisherige Spiele boten bereits eine große Bandbreite an Mutanten, doch die neue Ausrichtung deutet auf eine völlig andere Art von Bedrohung hin – möglicherweise mit KI-gesteuertem Verhalten, Biotechnologie oder sogar Alien-Intelligenzen.

Verbindung zu den Vorgängern

Wie stark ist Forest 3 mit The Forest und Sons of the Forest verbunden? Trotz des Genrewechsels scheint Endnight Games Wert darauf zu legen, dass Forest 3 nicht komplett losgelöst von der bisherigen Geschichte ist. Die Hinweise auf den Cube, Gold City und die Sekte zeigen, dass Fans der Serie bekannte Elemente wiederfinden werden – nur in einem neuen Kontext.

Die Entwickler haben sich bislang nicht zu einem konkreten Veröffentlichungsdatum geäußert, und der Trailer lässt vermuten, dass sich das Spiel noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet. Dennoch ist das Interesse riesig – gerade weil Endnight mit Forest 3 mutig neue Wege geht.

Vorfreude und Spekulationen

Was erwarten Fans vom Release? Forest 3 hat mit seiner Sci-Fi-Wendung hohe Erwartungen geweckt. Viele hoffen auf eine tiefere Lore, mehr Story-Fokus und frische Gameplay-Mechaniken. Gleichzeitig wünschen sich langjährige Anhänger, dass die Survival-Wurzeln nicht komplett verloren gehen.

Aufgrund der bisherigen Veröffentlichungsstrategie ist es wahrscheinlich, dass Forest 3 zunächst als Early-Access-Version auf Steam erscheint – ähnlich wie Sons of the Forest 2023. Eine vollständige Version könnte dann 2026 erscheinen.

Forest 3 ist aktuell noch nicht vorbestellbar, und auch Plattformen wurden noch nicht genau benannt. Da aber sowohl The Forest als auch Sons of the Forest PC-exklusiv gestartet sind, ist damit zu rechnen, dass auch Teil 3 zunächst nur für PC erscheint.

Zusammenfassung: Was macht Forest 3 so spannend?

Warum sorgt die Enthüllung für so viel Aufsehen? Forest 3 bricht mit vielen Erwartungen: Statt Survival-Horror im Wald gibt es nun Science-Fiction in einer apokalyptischen Welt. Die neue Erzählweise, kombiniert mit bekannten Lore-Elementen, macht das Spiel zu einem der interessantesten kommenden Titel.

Ob Prequel, Sequel oder Parallelwelt – Forest 3 verspricht ein mutiges Experiment zu werden. Fans dürfen gespannt sein, wie Endnight die neue Richtung weiter ausbaut.

Was hältst du von der Sci-Fi-Ausrichtung von Forest 3? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare!