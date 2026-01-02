Shroud prophezeit – ARC Raiders soll größer werden als Fortnite

Der bekannte Twitch-Streamer Shroud hat jüngst eine besonders gewagte Prognose abgegeben: Laut ihm könnte der Extraction Shooter ARC Raiders sogar größer werden als Fortnite. Obwohl diese Aussage in der Gaming-Community für geteilte Meinungen sorgt, zeigt ein Blick auf die aktuellen Zahlen, dass der Titel von Embark Studios durchaus für Aufsehen sorgt.

Seit seiner Veröffentlichung am 30. Oktober 2025 hat ARC Raiders bemerkenswerte Erfolge gefeiert. Mit über 130.000 „Sehr positiven“ Bewertungen auf Steam, einem Metacritic-Score von 86 bei der Fachpresse und 7.8 bei den Nutzern, zählt das Spiel zu den am besten bewerteten Titeln des Jahres. Das PvPvE-Spiel, das im Jahr 2180 auf der postapokalyptischen Erde spielt, setzt auf taktisches Gameplay, bei dem du nicht nur gegen feindliche Maschinen, sondern auch andere menschliche Spieler antrittst.

Die Stärken von ARC Raiders

Was macht ARC Raiders so erfolgreich? ARC Raiders kombiniert ein intensives Third-Person-Shooter-Erlebnis mit Survival- und Extraction-Elementen. Du begibst dich allein oder in einem Team von bis zu drei Personen an die Oberfläche, sammelst Ressourcen und kämpfst gegen KI-gesteuerte Roboter sowie andere Spieler. Die Möglichkeit, über verschiedene Extraktionspunkte zu entkommen, bringt zusätzliche Spannung ins Spiel.

Das Spiel punktet außerdem mit seiner dichten Atmosphäre, die auf einem detaillierten Setting basiert: Die unterirdische Stadt Toledo in Italien dient als Basis, während du als „Raider“ die gefährliche Oberfläche erkundest. Die Lore, kombiniert mit einem komplexen Perk- und Craftingsystem, sorgt für Langzeitmotivation.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Shrouds gewagte Prognose

Warum glaubt Shroud an mehr Erfolg als Fortnite? Während eines Livestreams bezeichnete Shroud ARC Raiders als das „größte Spiel seit Fortnite“. Seiner Meinung nach kommt derzeit kein anderer Titel – nicht einmal Apex Legends oder Valorant – an das neue Spiel von Embark Studios heran. Er glaubt sogar, dass ARC Raiders Fortnites Erfolg langfristig übertreffen könnte.

Diese Aussage hat in der Community für Diskussionen gesorgt. Einige Zuschauer stimmen ihm zu und feiern das Spiel als neuen Genre-König, während andere die Prognose als übertrieben abtun. Fortnite ist seit über acht Jahren am Markt, hat mehr als 650 Millionen registrierte Accounts und generiert täglich Millionenumsätze – eine Messlatte, an der sich jedes neue Spiel messen lassen muss.

Herausforderungen auf dem Weg zum Thron

Was könnte ARC Raiders am Wachstum hindern? Der größte Unterschied zu Fortnite liegt im Geschäftsmodell: ARC Raiders ist kein Free-to-Play-Titel, sondern kostet 40 Euro. Das limitiert die Reichweite erheblich. Während Fortnite durch sein kostenloses Modell ein weltweites Massenpublikum erreicht, bleibt ARC Raiders vorerst einer Core-Community vorbehalten.

Auch wenn das Spiel aktuell auf Steam mit rund 300.000 gleichzeitigen Spielern glänzt und eine Spielerbindungsrate von über 90 % hält, ist unklar, ob es diesen Erfolg dauerhaft ausbauen kann. Battlefield 6 und Call of Duty: Black Ops 7 hat es bereits überholt – beide Titel verzeichneten massive Spielerverluste seit ihrer Veröffentlichung im Herbst 2025.

Spielerische Tiefe und technische Qualität

Welche Features überzeugen besonders? ARC Raiders läuft auf der Unreal Engine 5 und präsentiert sich technisch auf höchstem Niveau. Die Kämpfe sind dynamisch und fordernd, das Loot-System tiefgreifend und die Progression motivierend. Besonders das Zusammenspiel aus riskanten Raids, kooperativem und kompetitivem Gameplay sowie einer glaubwürdigen Welt machen den Reiz aus.

Die regelmäßigen Updates – zuletzt Patch 1.7.0 Mitte Dezember 2025 – sorgen für kontinuierliche Balance und Verbesserungen. Neue Inhalte, Bugfixes und Community-Feedback stehen bei den Entwicklern von Embark Studios im Fokus. All das trägt dazu bei, dass der Titel auf allen Plattformen – PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC – stetig wächst.

Wie realistisch ist Shrouds Vision?

Könnte ARC Raiders tatsächlich Fortnite überholen? Auch wenn Shrouds Aussage ambitioniert ist, spiegelt sie einen Trend wider: Die Nachfrage nach taktischeren, immersiveren Shootern wächst. ARC Raiders bietet genau das – aber der Weg zur Marktführerschaft ist lang. Ohne Free-to-Play-Modell und mit einem weniger jugendfreundlichen Setting wird es schwer, das breite Publikum von Fortnite zu erreichen.

Dennoch: ARC Raiders hat das Potenzial, sich als eines der wichtigsten Spiele der kommenden Jahre zu etablieren. Die Kombination aus hochwertigem Gameplay, durchdachtem Setting und stabiler Spielerbasis spricht dafür.

Wie siehst du das? Glaubst du, ARC Raiders kann Fortnite vom Thron stoßen? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare!