Epic Games Store – Sorry Were Closed eine Woche gratis zu Halloween 2026

Der Epic Games Store setzt zum Abschluss des Oktobers 2026 noch einmal voll auf Horror. Als letztes reguläres Gratis-Spiel des Monats steht Sorry We’re Closed fest, das passend zur Halloween-Saison eine Woche lang kostenlos beansprucht werden kann.

Die Aktion beginnt am 29. Oktober 2026 um 16 Uhr deutscher Zeit und endet am 5. November 2026 ebenfalls um 16 Uhr. Wer das Spiel während dieses Zeitraums der eigenen Bibliothek hinzufügt, darf es anschließend dauerhaft behalten.

Neon-Horror mit wechselnder Perspektive

Was erwartet euch in Sorry We’re Closed? Das vom britischen Studio à la mode games entwickelte Abenteuer kombiniert klassischen Survival-Horror mit einer auffälligen Neon-Optik. Die Erkundung erfolgt überwiegend aus festen Kameraperspektiven, wie sie Fans früher Resident-Evil-Spiele kennen, während die Kämpfe in die Ego-Perspektive wechseln.

Im Mittelpunkt steht Michelle, die einen tödlichen Fluch brechen muss. Mithilfe ihres dritten Auges blickt sie zwischen verschiedenen Welten, deckt verborgene Schwachstellen auf und löst Rätsel. Ressourcenverwaltung, dämonische Waffen, Entscheidungen und mehrere mögliche Enden runden das Einzelspieler-Abenteuer ab.

Sorry We’re Closed erschien ursprünglich am 14. November 2024 für den PC. Konsolenversionen für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch folgten am 6. März 2025. Die Wertungen fallen positiv aus: Im Epic Games Store werden ein OpenCritic-Durchschnitt von 82 Punkten und eine Empfehlungsrate von 86 Prozent aufgeführt. Eine deutsche Textausgabe gehört allerdings nicht zu den gelisteten Sprachoptionen.

Die Gratis-Spiele rund um Halloween

Welche Gratis-Spiele stehen im Epic Games Store bereit? Bis zum Wechsel am 29. Oktober 2026 können noch Sker Ritual und Home – A Unique Horror Adventure kostenlos abgeholt werden. Anschließend übernimmt Sorry We’re Closed allein den wöchentlichen Gratis-Platz.

Spiel Gratis-Zeitraum Sker Ritual 22. Oktober 2026 bis 29. Oktober 2026 Home – A Unique Horror Adventure 22. Oktober 2026 bis 29. Oktober 2026 Sorry We’re Closed 29. Oktober 2026 bis 5. November 2026

Für Sorry We’re Closed ist es nicht der erste kostenlose Auftritt im Epic Games Store. Das Horror-Spiel war bereits während des Holiday-Giveaways im Dezember 2025 für lediglich 24 Stunden erhältlich. Dieses Mal bleibt deutlich mehr Zeit, denn die Aktion läuft über eine vollständige Woche.

Damit veranstaltet Epic erstmals seit Alone With You im September 2026 wieder ein reguläres Giveaway mit nur einem Titel. Eine zusätzliche Überraschung für Halloween am 31. Oktober 2026 wurde bislang nicht angekündigt. Unabhängig von den wöchentlichen Aktionen lässt sich außerdem der von einer Bewegungsstrecke aus Call of Duty: Modern Warfare 3 inspirierte Präzisions-Plattformer GetHigh.EXE noch bis zum 2. November 2026 kostenlos sichern.

Werdet ihr Sorry We’re Closed am 29. Oktober 2026 in eure Bibliothek aufnehmen, oder habt ihr das Horror-Abenteuer bereits beim Holiday-Giveaway 2025 gesichert? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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