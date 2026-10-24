Diablo 4 Update 3.2.4 – Scherben der Großen Übel stapelbar bis 99

Blizzard reagiert auf einen der häufigsten Kritikpunkte an Season 15 von Diablo 4. Mit Update 3.2.4 dürfen die Scherben der Großen Übel künftig gestapelt werden, wodurch das Inventar bei der Jagd nach den seltenen Saisonressourcen deutlich übersichtlicher bleibt.

Der Patch mit der Buildnummer 74043 erscheint am 28. Oktober 2026 für alle Plattformen. Neben der Änderung an den Scherben umfasst das vergleichsweise kleine Update verschiedene Verbesserungen an Stabilität, Optik und Benutzeroberfläche.

Mehr Platz für seltene Scherben

Welche Änderung bringt das Diablo 4 Update? Die maximale Stapelgröße der Scherben der Großen Übel steigt von 1 auf 99. Bislang belegte jede gefundene Scherbe einen eigenen Platz, obwohl Charaktere immer nur die Macht eines Großen Übels gleichzeitig tragen können.

Die Gegenstände gehören zu den zentralen Mechaniken der Saison des Höllenerbes. Sie sind mit Diablo, Baal und Mephisto verbunden und erlauben es euch, unterschiedliche saisonale Mächte sowie dazugehörige Ansehenspfade zu nutzen.

Jede Scherbe beeinflusst bestimmte Endgame-Aktivitäten. Diablos Scherbe des Schreckens verändert die Höllenflut und die Höllenhorden, während Baals Scherbe der Zerstörung Auswirkungen auf die Unterstadt und Unterschlupf-Bosse hat. Mephistos Scherbe des Hasses ist hingegen mit der Grube und den Alptraumdungeons verbunden. Alle drei Varianten modifizieren zusätzlich den Flüsternden Baum.

Was steht in den Patch-Notes vom 28. Oktober 2026? Blizzard hält das Update bewusst kompakt. Neben der höheren Stapelgrenze sind keine Balanceanpassungen oder umfangreichen Überarbeitungen einzelner Klassen angekündigt.

Die Stapelgröße für die Scherben der Großen Übel wird von 1 auf 99 erhöht.

Verschiedene Verbesserungen hinsichtlich Stabilität, Optik und Benutzeroberfläche werden vorgenommen.

Für aktive Saisoncharaktere dürfte vor allem die erste Änderung spürbar sein. Doppelte Scherben müssen nach dem Patch nicht mehr unnötig mehrere Plätze beanspruchen oder zurückgelassen werden. Wer zwischen den Mächten der drei Großen Übel wechseln und verschiedene Ansehenspfade verfolgen möchte, kann seine Funde künftig wesentlich komfortabler aufbewahren.

In der Community wird die Anpassung grundsätzlich positiv aufgenommen. Gleichzeitig kritisieren einige Fans, dass Blizzard erst mehrere Wochen nach dem Start von Season 15 reagiert. Auch die Seltenheit der Scherben bleibt ein Diskussionsthema, denn eine höhere Stapelgröße verändert zunächst nichts an ihren Chancen auf einen Fund.

Späte Verbesserung für Season 15

Warum wurde die bisherige Begrenzung kritisiert? Gerade bei einer seltenen Saisonressource sorgte die Stapelgröße von lediglich einem Gegenstand für unnötige Inventarprobleme. Die Einschränkung wirkte besonders unpraktisch, weil Diablo 4 zahlreiche Ausrüstungsgegenstände, Materialien und saisonale Belohnungen gleichzeitig verwalten lässt.

Update 3.2.4 löst dieses konkrete Problem, ohne die eigentliche Funktionsweise der Scherben zu verändern. Ihr könnt weiterhin nur eine Macht eines Großen Übels aktiv tragen, aber bis zu 99 Exemplare einer Scherbe innerhalb eines Stapels aufbewahren.

Damit setzt Blizzard eine häufig gewünschte Komfortverbesserung um, auch wenn sie für einen Teil der Community deutlich früher hätte erscheinen sollen. Das Update wird am 28. Oktober 2026 auf PC, PlayStation und Xbox veröffentlicht.

Reicht euch die neue Stapelgröße aus oder sollte Blizzard zusätzlich die Fundchancen der Scherben erhöhen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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