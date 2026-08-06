Warrior Cats – Clans of the Forest angekündigt, Release im Herbst 2026

Nach mehr als 20 Jahren erhält die erfolgreiche Buchreihe Warrior Cats eine ihrer bislang größten Spieleadaptionen. Am 6. August 2026 wurde Warrior Cats: Clans of the Forest offiziell angekündigt. Das rundenbasierte Rollenspiel soll bereits im Herbst 2026 erscheinen, ein genauer Veröffentlichungstermin steht allerdings noch aus.

Geplant sind Versionen für PC via Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Damit deckt die Umsetzung alle aktuellen Konsolenplattformen ab und richtet sich sowohl an langjährige Fans der Bücher als auch an Gamer, die erstmals in die Welt der Clans eintauchen möchten.

Eine eigene Katze und ein eigener Clan

Welche Geschichte erzählt Warrior Cats: Clans of the Forest? Statt die bekannte Handlung rund um Feuerstern einfach nachzuerzählen, erschaffen Fans eine eigene Katze und entscheiden sich für einen Clan. Anschließend beginnt ein neues Abenteuer in den aus den Romanen bekannten Seengebieten.

Die Reise führt durch dichte Wälder, sumpfige Landschaften, offene Ebenen und Gebiete entlang von Flüssen. Dabei sollen unter anderem die Territorien des DonnerClans, FlussClans, SchattenClans und WindClans erkundet werden. Auch bedeutende Orte wie der Mondsee und die Insel gehören zur Spielwelt.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Das Leben als Clan-Katze besteht nicht nur aus Kämpfen. Die eigene Figur kann auf Bäume klettern, Beute jagen, Geruchsspuren verfolgen, Gegenstände sammeln und Umgebungsrätsel lösen. Gefundene Materialien lassen sich außerdem für die Herstellung von Objekten im eigenen Bau verwenden. Durch abgeschlossene Aufgaben steigt das Ansehen innerhalb des gewählten Clans.

Rundenkämpfe und bekannte Romanfiguren

Wie funktioniert das Kampfsystem des neuen Warrior-Cats-Spiels? Auseinandersetzungen werden in rundenbasierten Gefechten ausgetragen. Im Laufe des Abenteuers erlernt die eigene Katze zusätzliche Manöver und tritt gemeinsam mit Clan-Gefährten gegen unterschiedliche Bedrohungen an.

Zu den bestätigten Gegnern gehören Mäuse, Eichhörnchen, Schlangen, Dachse und Hunde. Neben gewöhnlichen Begegnungen soll es größere Bosskämpfe geben. Der Ankündigungstrailer zeigt zudem, dass Erkundung und Kämpfe miteinander verbunden werden, wodurch das Spiel mehr als eine reine Abfolge taktischer Duelle bieten dürfte.

Mit Lichtherz und Wolkenschweif tauchen auch bekannte Figuren aus den Romanen auf. Wie eng die neue Handlung mit der etablierten Geschichte verbunden ist, bleibt vorerst offen. Entwickelt wird Warrior Cats: Clans of the Forest von Trailmark Games, das zuvor unter anderem an Cruis’n Blast, Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants und The Walking Dead: Streets of Survival gearbeitet hat.

Ein großes Jahr für Warrior Cats

Warum ist die Ankündigung für die Reihe besonders bedeutend? Warrior Cats: Clans of the Forest ist zwar nicht das erste offiziell lizenzierte Spiel der Marke, dürfte aber deren bisher umfangreichste Gaming-Umsetzung werden. Auf Roblox ist bereits Warrior Cats: Ultimate Edition verfügbar, während für 2027 zusätzlich ein separates Mobile-Spiel geplant ist.

Parallel dazu befindet sich eine animierte Warrior-Cats-Serie für Disney Plus in Arbeit. Die Buchreihe, deren erster Band 2003 veröffentlicht wurde, expandiert damit gleich auf mehreren Ebenen. Entscheidend wird sein, ob die neuen Produktionen den Ton, die Figuren und die komplexe Clan-Welt der Vorlage überzeugend einfangen.

Freut ihr euch auf Warrior Cats: Clans of the Forest und für welchen Clan würdet ihr euch entscheiden? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.