Steam-Survival-Shooter Radiant Exodus bleibt nur bis November 2026 gratis

Auf Steam lässt sich aktuell ein kleiner Survival FPS dauerhaft kostenlos sichern. Radiant Exodus kostet derzeit 0 Euro und bleibt nach dem Hinzufügen zur eigenen Bibliothek auch langfristig spielbar. Allzu viel Zeit sollten Interessierte mit dem Einlösen allerdings nicht verstreichen lassen.

Entwickler Horrawr plant, das Horrorspiel am 17. November 2026 wieder kostenpflichtig anzubieten. Der Termin steht noch unter dem Vorbehalt einer Bestätigung durch Steam. Wer Radiant Exodus vorher beansprucht, soll den Titel laut Entwickler trotzdem permanent behalten.

Ein kostenloser Shooter mit starken Bewertungen

Wie gut wird Radiant Exodus auf Steam bewertet? Zum aktuellen Zeitpunkt fallen 88 Prozent der rund 50 Rezensionen positiv aus. Damit erreicht das Indie-Spiel zwar keine riesige Menge an Bewertungen, kommt bei einem Großteil der bisherigen Käufer und Gratisnutzer aber gut an.

Radiant Exodus erschien ursprünglich am 24. Mai 2025 als kostenpflichtiges Spiel. Am 4. August 2026 wechselte Horrawr zunächst zu einem dauerhaft kostenlosen Modell, um den Shooter einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Nur wenige Monate später folgt nun offenbar die Rückkehr zum klassischen Verkauf.

Wie hoch der neue Preis ab dem 17. November 2026 ausfallen soll, hat das Studio bislang nicht bekannt gegeben. Für Interessierte ist deshalb die sicherste Option, Radiant Exodus rechtzeitig über die Steam Bibliothek zu beanspruchen. Ein Download oder sofortiger Start ist dafür üblicherweise nicht notwendig.

Lineare Action in einer zusammenbrechenden Stadt

Worum geht es in Radiant Exodus? Im Mittelpunkt steht die ehemalige Soldatin Sarah Caldwell, die in Gleam City ums Überleben kämpft. Seltsame Lichter tauchen am Himmel auf, Menschen verschwinden und ein fehlgeschlagenes Forschungsprojekt zur Erschaffung von Übermenschen scheint hinter der Katastrophe zu stecken.

Spielerisch kombiniert der Titel klassische Ego Shooter Action mit Horror und Survival Elementen. Munition und wichtige Vorräte müssen bewusst eingesetzt werden, während mutierte Gegner durch düstere Schauplätze streifen. Notizen und Übertragungen liefern zusätzliche Hinweise auf die Hintergründe des sogenannten Exodus Project.

Eine offene Spielwelt oder endlos wiederholbare Missionen sollte allerdings niemand erwarten. Radiant Exodus setzt auf eine kompakte, lineare Kampagne mit handgefertigten Begegnungen, erzählerischem Fortschritt und einer filmischen Atmosphäre. Die Steam Version bietet derzeit ausschließlich englische Texte, Untertitel und Sprachausgabe.

Eine Alternative für Fans schneller Gefechte

Welche kostenlose Alternative bietet mehr Wiederspielwert? Wer nach Radiant Exodus noch nicht genug von Ego Shootern hat, kann sich Cyberfrags 69 ansehen. Auch dieser Titel wechselte nach einem kostenpflichtigen Start zu einem kostenlosen Modell, verfolgt spielerisch jedoch eine andere Richtung.

Statt einer linearen Horrorkampagne stehen dort schnelle Mehrspielerduelle im Vordergrund. Radiant Exodus eignet sich damit eher für einen kurzen Ausflug in ein atmosphärisches Endzeitszenario, während Cyberfrags 69 langfristig auf wiederholbare Onlinepartien setzt.

Werdet ihr Radiant Exodus kostenlos zu eurer Steam Bibliothek hinzufügen, oder habt ihr den Survival Shooter bereits ausprobiert? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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