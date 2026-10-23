Steelblood Allied Front – Retro-Weltkriegs-Shooter im Medal of Honor Stil

Mit Steelblood: Allied Front kündigt sich auf Steam ein neuer Weltkriegs-Shooter an, der Erinnerungen an die frühen Jahre von Medal of Honor weckt. Das von Lucky Wise Games entwickelte PC-Spiel setzt auf eine bewusst kantige Retro-Optik und verbindet klassische Feuergefechte mit Infiltration, Sabotage und einer zusammenhängenden Einzelspieler-Kampagne.

Eine offizielle Fortsetzung von Medal of Honor ist Steelblood: Allied Front zwar nicht, die Vorbilder sind jedoch klar benannt. Neben EAs Weltkriegsreihe zählt auch Half-Life zu den Inspirationsquellen. Einen Veröffentlichungstermin gibt es bislang nicht, allerdings kann der Titel bereits auf Steam zur Wunschliste hinzugefügt werden.

Retro-Shooter mit Geheimagenten-Flair

Warum erinnert Steelblood: Allied Front an Medal of Honor? Im Mittelpunkt steht ein Agent des Office of Strategic Services, der sowohl an großen Schlachten teilnimmt als auch allein hinter feindlichen Linien operiert. Dort infiltriert er Einrichtungen, sabotiert militärische Anlagen und kämpft sich durch besetzte Gebiete.

Dieses Missionsdesign war ein Markenzeichen der frühen Medal of Honor-Spiele. Einzelne Einsätze schickten einen Geheimagenten in feindliche Stützpunkte, wodurch sich trotz begrenzter damaliger Hardware abwechslungsreiche Szenarien mit überschaubarer Gegnerzahl umsetzen ließen. Steelblood: Allied Front greift genau diese Mischung aus direkter Action und verdeckten Operationen wieder auf.

Auch der Auftakt des Ankündigungstrailers dürfte bei Genre-Fans nostalgische Gefühle auslösen. Die gezeigte Inszenierung der Landung in der Normandie erinnert stark an Medal of Honor: Allied Assault aus dem Jahr 2002. Dazu kommt eine reduzierte Low-Poly-Grafik, die optisch an Shooter der PlayStation-Ära angelehnt ist.

Eine Kampagne über mehrere Kriegsschauplätze

Welche Schauplätze bietet der neue Weltkriegs-Shooter? Die durchgehend erzählte Kampagne führt vom Landungsabschnitt in der Normandie über die Wüsten Nordafrikas bis zu geheimen Waffenanlagen in Norwegen. Die einzelnen Operationen sollen direkt ineinander übergehen und dabei regelmäßig zwischen Frontkämpfen, Infiltration und Sabotage wechseln.

Der erste Gameplay-Trailer zeigt neben Infanteriegefechten auch verschiedene gepanzerte Fahrzeuge. Ob diese selbst gesteuert werden können, ist derzeit noch offen. Beim Waffenarsenal setzt Lucky Wise Games auf bekannte Ausrüstung des Zweiten Weltkriegs, darunter das M1 Garand, die MP 40 und die Walther P38.

Neben der Einzelspieler-Kampagne nennt die Steam-Seite Online-PvP und LAN-PvP als weitere Funktionen. Details zum Umfang dieser Mehrspieler-Modi stehen noch aus. Bestätigt sind zudem Steam-Erfolge, Familienfreigabe sowie Versionen für Windows und SteamOS mit Linux. Eine deutsche Sprachausgabe oder deutsche Untertitel sind aktuell nicht aufgeführt.

Ein möglicher Ersatz für Medal of Honor

Wann erscheint Steelblood: Allied Front auf Steam? Lucky Wise Games hat bisher weder einen konkreten Termin noch ein Release-Zeitfenster genannt. Auch die Systemanforderungen sind noch nicht vollständig eingetragen. Der bereits umfangreiche Gameplay-Einblick deutet jedoch darauf hin, dass sich die Entwicklung nicht mehr in einer sehr frühen Konzeptphase befindet.

Für Fans klassischer Kampagnen-Shooter könnte Steelblood: Allied Front eine interessante Alternative zu modernen Live-Service-Titeln werden. Statt saisonaler Inhalte und großer Online-Schlachten steht eine lineare Weltkriegsgeschichte im Mittelpunkt, die den Stil von Medal of Honor mit Einflüssen aus Half-Life und einer auffälligen Retro-Präsentation kombiniert.

Wie gefällt euch der PSX-Look von Steelblood: Allied Front und vermisst ihr klassische Medal of Honor-Kampagnen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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