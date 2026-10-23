Dead by Daylight nimmt Chucky aus dem Shop – Termin und letzte Rabatte

Eine der bekanntesten Horrorfiguren verabschiedet sich aus dem Nebel: Behaviour Interactive nimmt Chucky am 24. November 2026 aus Dead by Daylight. Der Killer und sämtliche zugehörigen Inhalte verschwinden an diesem Tag aus den Plattformshops sowie aus dem Ingame Shop.

Für Fans besteht allerdings kein Grund zur Panik, sofern sie das Chucky Kapitel bereits besitzen. Alle vor Ablauf der Frist freigeschalteten Inhalte bleiben dauerhaft nutzbar, sodass der Good Guy auch künftig Jagd auf Überlebende machen kann.

Der letzte Termin für Chucky

Wann verschwindet Chucky aus Dead by Daylight? Der Verkauf endet am 24. November 2026 um 17:00 Uhr deutscher Zeit. Danach lassen sich weder der Killer noch seine regulären kosmetischen Inhalte neu erwerben. Behaviour Interactive kündigte außerdem an, künftig keine weiteren Outfits für Chucky zu veröffentlichen.

Vor dem Abschied wird das Kapitel mit einem Rabatt von 50 Prozent angeboten. Die Aktionszeiträume unterscheiden sich je nach Plattform und gelten jeweils bis zum 24. November 2026:

Epic Games Store : ab dem 26. Oktober 2026

: ab dem 26. Oktober 2026 Xbox und Windows Store: ab dem 26. Oktober 2026

und Windows Store: ab dem 26. Oktober 2026 Nintendo Switch in Europa: ab dem 27. Oktober 2026

in Europa: ab dem 27. Oktober 2026 PlayStation: ab dem 2. November 2026

Steam: ab dem 10. November 2026

Chucky wurde am 28. November 2023 als eigenständiges Kapitel veröffentlicht. Damit endet der reguläre Verkauf fast genau drei Jahre nach seiner Einführung. Zum DLC gehört neben dem Killer auch der exklusive Glücksbringer Good Guy Karton.

Freigeschaltete Inhalte bleiben erhalten

Welche Inhalte können Fans nach der Entfernung weiterhin verwenden? Wer Chucky rechtzeitig freischaltet, kann ihn auch nach dem 24. November 2026 wie gewohnt auswählen, aufleveln und prestigeträchtig machen. Blutpunkte lassen sich weiterhin in sein Blutnetz investieren, wodurch Add ons, Prestigekosmetik und die zugehörigen Talentglücksbringer verfügbar bleiben.

Auch Cross Progression ändert daran nichts. Bereits erworbene Inhalte bleiben bei korrekt verknüpften Behaviour Konten erhalten. Besitzer bekommen zudem weiterhin passende Aufgaben und dürfen Chucky ohne zusätzliche Einschränkungen in Videos oder Livestreams zeigen. Falls technische Probleme auftreten, will Behaviour Interactive den Killer weiterhin unterstützen und notwendige Fehlerbehebungen veröffentlichen.

Die drei Talente Fluch: Zum Spielen gehören zwei, Freunde bis zum Schluss und Batterien enthalten bleiben für Chucky Besitzer mit ihren bisherigen Namen und Beschreibungen in seinem Blutnetz. Wer den Killer nicht besitzt, erhält Zugriff auf allgemeine Versionen dieser Talente, die unter neuen Namen in den Talentpool für Killer aufgenommen werden.

Änderungen bei Erfolgen und Rückerstattungen

Was passiert mit Erfolgen und bereits getätigten Käufen? Charakterbezogene Erfolge werden in allgemeine Erfolge umgewandelt. Bereits abgeschlossene Herausforderungen bleiben freigeschaltet, während der vorhandene Fortschritt übernommen wird.

Rückerstattungen sind nicht vorgesehen, da Chucky für bestehende Besitzer vollständig spielbar bleibt und sich sein Gameplay nicht verändert. Wer noch bestimmte Outfits oder den Killer selbst haben möchte, sollte den Kauf deshalb unbedingt vor dem 24. November 2026 um 17:00 Uhr abschließen.

Wie findet ihr Chuckys bevorstehenden Abschied aus den Plattformshops von Dead by Daylight? Habt ihr den kleinen Killer bereits freigeschaltet oder nutzt ihr den letzten Rabatt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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