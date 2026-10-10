Dead by Daylight x NieR Automata – 2B, A2 und Emil als neue Outfits

Behaviour Interactive bringt zwei auf den ersten Blick ungewöhnliche Welten zusammen: Dead by Daylight erhält eine offizielle Kooperation mit NieR: Automata. Die neue kosmetische Sammlung ist seit dem 6. Oktober 2026 verfügbar und schickt 2B, A2 sowie Emil in den düsteren Nebel der Entität.

Statt eines vollständigen Kapitels mit neuen Figuren und individuellen Fähigkeiten handelt es sich um eine Sammlung aufwendiger Outfits. Fans des Action-Rollenspiels dürfen sich dennoch über zahlreiche Details freuen, mit denen die bekannten Charaktere möglichst authentisch in Dead by Daylight umgesetzt werden.

Legendäre Outfits für zwei Überlebende

Welche Charaktere aus NieR: Automata sind enthalten? 2B erscheint als legendäres Outfit für Feng Min, während Yui Kimura mithilfe eines weiteren legendären Outfits in A2 verwandelt wird. Beide Überlebenden erhalten dabei nicht nur neue Charaktermodelle, sondern auch zusätzliche Präsentationselemente.

Zu den Besonderheiten gehören eigene Musik, neue Sprachzeilen, angepasste Symbole innerhalb der Benutzeroberfläche und individuelle Animationen im Menü. Dadurch gehen die Inhalte deutlich über gewöhnliche Kleidungsstücke hinaus und sollen den Eindruck vermitteln, dass tatsächlich die beiden kampferprobten Androidinnen an den Prüfungen teilnehmen.

Neue Vorteile oder eigenständige Charakterplätze sind mit den Outfits allerdings nicht verbunden. 2B und A2 übernehmen vollständig die spielerischen Eigenschaften von Feng Min und Yui Kimura. Wer auf einen neuen Überlebenden mit exklusiven Fähigkeiten gehofft hat, bekommt somit keine Erweiterung des eigentlichen Spielsystems.

Emil verleiht der Legion ein neues Gesicht

Wie wurde Emil in Dead by Daylight integriert? Auf der Seite der Killer erhält die Legion ein sehr seltenes Outfit, das von Emil inspiriert wurde. Besonders auffällig sind der riesige runde Kopf und das charakteristische breite Grinsen, das in der Horrorwelt des asymmetrischen Mehrspieler-Titels noch unheimlicher als im Original wirkt.

Auch Emil wird nicht als separater Killer mit eigener Kraft veröffentlicht. Sämtliche Fähigkeiten und Spielmechaniken stammen weiterhin von der Legion. Die Kooperation verändert daher ausschließlich das Erscheinungsbild, während Balance und grundlegender Ablauf der Jagden unangetastet bleiben.

Abgerundet wird die NieR: Automata Sammlung durch einen Anhänger von Pod 042 sowie zwei legendäre Porträts für 2B und A2. Damit können Fans ihre Verbundenheit mit dem Action-Rollenspiel zusätzlich im Menü und innerhalb ihrer kosmetischen Ausstattung zeigen.

Eine überraschend passende Kooperation

Warum funktioniert die Verbindung der beiden Spiele? Dead by Daylight und NieR: Automata gehören zwar unterschiedlichen Genres an, beschäftigen sich aber beide mit endlosen Kreisläufen aus Kampf, Leid und Tod. Während Behaviour Interactives Horror-Spiel seine Figuren in wiederkehrenden Prüfungen gefangen hält, erzählt NieR: Automata von Androiden, die in einem scheinbar niemals endenden Krieg um die Zukunft der Menschheit kämpfen.

Die düstere Atmosphäre und die Themen beider Titel liefern der Kooperation deshalb eine passendere Grundlage, als es zunächst den Anschein hat. Vor allem die Darstellung von Emil dürfte in den nebligen Arenen für einige verstörende Begegnungen sorgen, während 2B und A2 zwischen Generatoren, Haken und Killern um ihr Überleben kämpfen.

Wie gefällt euch die NieR: Automata Sammlung für Dead by Daylight? Hättet ihr euch ein vollständiges Kapitel mit eigenen Fähigkeiten und einem neuen Killer gewünscht? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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