Pokémon Pokopia – Datamine nennt 24 mögliche Pokémon für den Erweiterungspass

In den Spieldateien von Pokémon Pokopia sind Hinweise auf 24 weitere Pokémon aufgetaucht, darunter Cresselia, Chelast und Dipplin. Die Funde könnten auf zusätzliche Inhalte für den Erweiterungspass hindeuten.

Der Fund umfasst vollständige Entwicklungsreihen, mehrere Fanlieblinge und mit Cresselia sogar ein Legendäres Pokémon. Eine offizielle Bestätigung für die gesamte Liste liegt bislang allerdings nicht vor, weshalb sich einzelne Pläne bis zur Veröffentlichung noch ändern können.

Die vollständige Liste aus dem Datamine

Welche neuen Pokémon könnten in Pokémon Pokopia erscheinen? Laut einem Beitrag von Centro Leaks stammen die Namen aus einer Untersuchung der aktuellen Spieldaten. Vier der aufgeführten Pokémon waren bereits in Material zum zweiten Teil des Erweiterungspasses zu sehen, während die übrigen Einträge bisher nicht offiziell angekündigt wurden.

Die angeblich für kommende Inhalte vorgesehene Liste besteht aus diesen 24 Pokémon:

Raupy

Safcon

Smettbo

Dodu

Dodri

Snubbull

Granbull

Botogel

Eneco

Enekoro

Chelast

Chelcarain

Chelterrar

Cresselia

Lilminip

Dressella

Fynx

Rutena

Fennexis

Flauschling

Sabbaione

Hokumil

Pokusan

Sirapfel

Damit wären gleich mehrere komplette Entwicklungsreihen vertreten. Dazu gehören Raupy, Safcon und Smettbo aus der ersten Generation sowie die Reihen rund um Chelast und Fynx. Auch weniger häufig eingesetzte Pokémon wie Eneco, Enekoro, Hokumil und Pokusan würden durch die Erweiterung einen neuen Auftritt erhalten.

Cresselia könnte eine besondere Rolle übernehmen

Warum fällt Cresselia unter den geleakten Pokémon besonders auf? Legendäre und Mysteriöse Pokémon sind in Pokémon Pokopia häufig mit besonderen Aufgaben verbunden. Manaphy stand beispielsweise im Mittelpunkt der Inhalte rund um Blubbmeeria, während im Hauptspiel weitere mächtige Pokémon über spezielle Herausforderungen freigeschaltet werden.

Cresselia könnte deshalb mehr als ein gewöhnlicher neuer Bewohner sein. Denkbar wäre eine eigene Questreihe, die thematisch auf Träume, den Mond oder nächtliche Ereignisse setzt.

Auch Botogel und Sirapfel bieten sich für saisonale Aktivitäten an. Ob sämtliche gefundenen Einträge direkt zu Teil 2 gehören oder teilweise für zeitlich begrenzte Events und spätere Updates gedacht sind, ist bislang noch unklar.

Der weitere Fahrplan des Erweiterungspasses

Wann erscheinen die nächsten Inhalte für Pokémon Pokopia? Der offizielle Erweiterungsfahrplan von Nintendo sieht Teil 2 für Ende 2026 vor. Neben zusätzlichen Pokémon und Möbelstücken werden Accessoires eingeführt, mit denen sich Ditto und seine Freunde unter anderem mit Sonnenbrillen, Schleifen und Fliegen ausstatten lassen.

Teil 3 soll ab 2027 folgen und erneut eine zusätzliche Stadt bieten. Blubbmeeria ist als erster Abschnitt des dreiteiligen Erweiterungspasses bereits verfügbar und erweitert das Aufbauspiel um eine Unterwasserstadt, neue Möbel sowie weitere Pokémon.

Bis Nintendo oder The Pokémon Company die nächsten Kreaturen offiziell enthüllen, bleibt die Liste ein unbestätigter Datamine. Welche der 24 genannten Pokémon würdet ihr besonders gern in eurer Stadt begrüßen? Schreibt uns eure Favoriten in die Kommentare.

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