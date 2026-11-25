Mit der Ultimate Edition von GTA 6 bekommt ihr Zugang zu Wymans Classic Car Collection. Der Schrauber schickt euch zu 15 alten Fahrzeugen in Leonida: Einige stehen in Garagen, eines liegt in einem Teich und ein weiteres unter einer eingestürzten Brücke. Ihr scannt die Wracks mit WAiNK; Wyman holt sie ab und baut daraus vier Klassiker. Danach bietet er euch noch einen fünften Wagen an. Hier findet ihr alle Fundorte, Kosten und Voraussetzungen.

Wyman und die Autosammlung freischalten

Wyman begegnet euch beim Thrillbilly Mud Club östlich von Port Gellhorn. Schließt in Kapitel 2 „Thrillbillies“ ab und holt anschließend den ’67 Vapid Dominator Buggy bei ihm ab. Danach schickt er euch die Nachricht zur ersten Autosuche. Besitzer der Standard Edition haben keinen Zugang zu dieser Sammlung.

Auf der Karte findet ihr die Reihe unter „Exploration“ beim violetten W-Symbol. Wählt dort „Find Cars for Wyman“. Die Aufträge für Transgressor, Riata, Mamba GT und Reynolds Kit Car folgen nacheinander. Innerhalb eines aktiven Auftrags könnt ihr die Wracks in beliebiger Reihenfolge scannen.

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Fahrzeuge mit WAiNK scannen und bei Wyman abholen

Öffnet in der Nähe des Wracks WAiNK auf dem Handy, richtet die Sicht frei auf das Auto und scannt es. Auf PlayStation haltet ihr dafür Steuerkreuz oben und scannt mit R1; auf Xbox nutzt ihr Steuerkreuz oben und RB. Nach einem erkannten Scan wird der Fund für den aktiven Wyman-Auftrag erfasst. Ihr müsst das Wrack nicht selbst abschleppen.

Nach allen Scans eines Modells arbeitet Wyman an der Restaurierung. Sobald seine Zahlungsanfrage kommt, bezahlt ihr über BuckMe 1.500 GTA-Dollar. Danach erscheint der Abholpunkt an seinem Schrottplatz; zwischen Scan, Zahlung und Abholung kann Spielzeit vergehen. Holt den fertigen Wagen ab, damit der nächste Suchauftrag folgen kann. Für die vier Restaurationen fallen insgesamt 6.000 GTA-Dollar an.

Vier Suchaufträge und fünf Belohnungen im Überblick

Die Deviant ist Wymans abschließendes Angebot nach den vier restaurierten Autos. Für sie braucht ihr keinen weiteren Fundort; Wyman verlangt dafür 1.000 GTA-Dollar. Für alle fünf Wagen zusammen wären das 7.000 GTA-Dollar vor einer möglichen Fahrzeugregistrierung.

Interaktive Karte von Leonida

Auf unserer interaktiven GTA-6-Karte haben wir für alle 15 Fahrzeugwracks ungefähre Suchbereiche eingezeichnet. Wählt einen Marker, um den Ort und weitere Zugangshinweise zu sehen. Die Marker zeigen Suchbereiche, nicht den exakten Standpunkt jedes Wracks. Mit einem kostenlosen GTADB-Konto könnt ihr bereits gefundene Fahrzeuge abhaken und eure Sammlung im Blick behalten.

Entdecke die Welt von GTA 6 Erkunde Vice City und Leonida auf unserer interaktiven Karte mit zahlreichen Orten, Markern und Sehenswürdigkeiten. Interaktive Karte laden Mit dem Laden wird eine Verbindung zu GTADB.net hergestellt. Dabei können Daten übertragen werden. CDNs und lokaler Speicher: Details Die Karte wird von GTADB.net geladen. Für Kartenbibliothek und Symbole können Dateien von jsDelivr und cdnjs geladen werden. Dabei erhalten diese Dienste technisch notwendige Verbindungsdaten wie deine IP-Adresse. Die Karte kann Einstellungen und Fortschritt im Browser speichern; nach einer Anmeldung können Kontofunktionen hinzukommen. GTADB-Datenschutz · PlayCentral-Datenschutz Karte in voller Größe öffnen

Alle 15 Fahrzeugfundorte

’67 Transgressor: drei Wracks in Port Gellhorn

Nr. Fundort Beschreibung 1 Trailerpark nördlich von Sarena’s Bargain Store Überquert die Straße nördlich des Ladens und steigt über die Mauer in den Trailerpark. Das Wrack steht mittig zwischen Wohnwagen, Müll und Schweinen. 2 Garage gegenüber Kolt & Associates Sucht nördlich in Port Gellhorn das Haus gegenüber dem Kolt-&-Associates-Versteck. Die Metall-Sonnenblume im Garten verrät es. Folgt rechts der Einfahrt zur offenen Garage hinter dem Haus. 3 Dirt Merchants Fahrt am Mod-Shop im Süden von Port Gellhorn rechts auf den Feldweg, folgt dem Zaun und biegt hinter der Werkstatt links zum Wrack ab.

’70 Riata: drei Wracks in den Leonida Keys

Nr. Fundort Beschreibung 4 Key Lento Das Wrack steht unter dem braunen Stelzenhaus an der nördlichsten Straße, nördlich des Leonida Key Lento Mini-Mart und des Shrimp ’n Save. 5 Southwind auf Goose Key Fahrt von der Xero-Tankstelle in Southwind die Straße ostwärts bis fast ans Wasser. Unter dem braunen Stelzenhaus auf der rechten Seite steht der Riata. 6 Shoeless Keys Biegt von der Hauptstraße Richtung Grassrivers Cafe & Deli ab. Links vor dem Café liegt die verfallene Tankstelle; das Wrack steht dahinter. In diesem Gebiet kann schnell ein hoher Fahndungslevel entstehen.

’64 Mamba GT: vier Wracks im Landesinneren

Nr. Fundort Beschreibung 7 Farmhaus nördlich des Leonida State Prison Fahrt auf der Straße östlich des Gefängnisses nach Norden. Gegenüber dem Gebäude mit Gruppe-6-Schriftzug liegt links ein Privatgrundstück. Hinter dem Tor steht das Wrack in der Garage links vom Farmhaus; der Zugang führt über die Rückseite. 8 Ambrosia Neben Xero Gas in Ambrosia führt eine Gasse zur kleinen weißen Garagentür neben einem großen blauen Tor. Öffnet die weiße Tür und scannt den Mamba dahinter. 9 Thrillbilly Mud Club Vom Navigationspunkt „Mud Club – Dirt Track Races“ geht ihr zum kleinen Teich östlich der Rennstrecke. Der Mamba liegt teilweise im Wasser und lässt sich vom Ufer aus scannen. 10 Eingestürzte Brücke in Lummox County Folgt der nördlichen Küstenstraße östlich von Bonanza zur kaputten Holzbrücke, nordwestlich des Buck Creek Country Store. Steigt in die Schlucht hinab: Das Wrack liegt im Brückenschutt.

Teich und Brücke: Am Mud Club genügt der Blick vom Ufer auf die halb versunkene Karosserie. An der Küstenbrücke liegt der Mamba dagegen unterhalb der Fahrbahn; steigt für den Scan in die Schlucht hinab.

Reynolds Kit Car: fünf Wracks in Leonida

Nr. Fundort Beschreibung 11 Wild Hog Point Sucht am westlichen Rand der Halbinsel beim Flugfeld den gelben Scoop-Container am Strand bei den flachen Wasserbecken. Öffnet sein Schloss mit dem Cut-Off Tool und scannt das Wrack im Inneren. 12 Capri Fahrt in den nördlichen Wohnbereich bis zur Straßenbiegung. Bei der grünen Villa und der benachbarten Baustelle führt links die Einfahrt zum gesuchten Haus; die Garage liegt rechts am Weg. 13 Donnie’s Auto Repair in Watson Bay An der Seabell Avenue steht die Werkstatt neben Pay ’n’ Spray. Geht links um Donnie’s Auto Repair herum; im Hinterhof steht das Wrack gleich rechts. 14 Casanova Island Auf der nördlichsten Straße der östlichen Rialto-Insel steht etwa auf halber Strecke eine große weiße Villa neben einem freien Grundstück. Drückt das Tor der kleinen Garage auf und schaut in die Einfahrt. 15 Willie’s Service Center in Vice City Das braun-blaue Service Center liegt südöstlich von Salton und nordwestlich von Tequesta, nördlich der 7th Avenue Garage. Geht links am Gebäude zur Seitentür im Erdgeschoss. Beim Aufbrechen kann ein Alarm auslösen.

Container und verschlossene Gebäude: Das Cut-Off Tool erhaltet ihr nach der Kapitel-3-Mission „Meet the Heders“. Damit öffnet ihr den gelben Scoop-Container am Wild Hog Point. Auf Capri müsst ihr die Garage betreten, auf Casanova Island das Tor aufdrücken. Bei Willie’s Service Center kann das Aufbrechen der Seitentür Alarm auslösen.

Diese fünf Klassiker könnt ihr bei Wyman freischalten

Die ersten vier Wagen entstehen aus den 15 gescannten Wracks. Für jeden verlangt Wyman 1.500 GTA-Dollar, bevor ihr den fertigen Klassiker an seinem Schrottplatz abholen könnt. Anschließend meldet er sich wegen der ’72 Deviant: Sie benötigt keine weitere Suche, kostet 1.000 GTA-Dollar.

Jeden fertigen Wagen könnt ihr bei Pay ’n’ Spray für 100 GTA-Dollar als persönliches Fahrzeug registrieren. Ohne Registrierung kehrt er zu Wymans Schrottplatz zurück. Einen Wegpunkt setzt ihr über „Vehicles“ und „Wyman’s Auto Salvage“ auf der Karte. In unserer GTA-6-Autoliste findet ihr weitere Fahrzeuge.

Zählen Wymans Autos für 100 Prozent?

Wymans Aufträge können zur erforderlichen Zahl optionaler Aufgaben beitragen. Ihr müsst aber nicht gerade diese Sammlung abschließen, um 100 Prozent zu erreichen. Das ist besonders für Spieler der Standard Edition wichtig: Die Classic Car Collection gehört zur Ultimate Edition. Den gesamten Fortschritt erklärt unsere GTA-6-100-Prozent-Checkliste. Weitere Aktivitäten findet ihr in der Komplettlösung und der Sammelgegenstände-Übersicht.

Häufige Fragen

Warum erscheint Wymans Auftrag nicht? Prüft eure Edition, den Abschluss von „Thrillbillies“ in Kapitel 2 und ob ihr den ’67 Vapid Dominator Buggy abgeholt habt. Die erste Nachricht folgt nicht zwingend sofort.

Warum zählt mein Scan nicht? Seht nach, welches Modell gerade unter „Find Cars for Wyman“ aktiv ist. Stellt euch mit freier Sicht vor das passende Wrack; öffnet zuvor Türen oder Container. Für die Brücke müsst ihr zum Wrack hinabsteigen.

Kann ich einen Wagen dauerhaft verpassen? Für die beschriebenen Wracks ist keine dauerhaft verpassbare Stelle belegt. Manche Zugänge setzen jedoch einen späteren Storyabschnitt oder Werkzeug voraus.

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