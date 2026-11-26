Laura Bailey führt einen großen Teil der extremen Reaktionen auf The Last of Us Part 2 auf die Leaks vor der Veröffentlichung zurück. Die Sprecherin von Abby erklärte im Originalinterview mit Mythical Kitchen, dass zentrale Szenen ohne den notwendigen erzählerischen Kontext verbreitet worden seien.

Dadurch hätten viele Menschen bereits vor dem Release ein festes Bild von Abby und der Handlung entwickelt. Die Diskussion eskalierte schließlich weit über gewöhnliche Kritik an einer umstrittenen Videospielgeschichte hinaus. Die folgenden Absätze enthalten zentrale Story-Spoiler zu The Last of Us Part 2.

Leaks verbreiteten Spoiler und Falschinformationen

Im April 2020 gelangten umfangreiche Spielszenen und Zwischensequenzen ins Internet. Darunter befand sich auch Joels Tod durch Abby, obwohl The Last of Us Part 2 erst am 19. Juni 2020 für PlayStation 4 erscheinen sollte.

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Bailey zufolge fehlte den geleakten Ausschnitten entscheidender Kontext. Die Handlung war darauf ausgelegt, Abbys Perspektive erst schrittweise zu vermitteln und die anfängliche Wahrnehmung der Figur später infrage zu stellen. Wer lediglich einzelne Gewaltszenen gesehen hatte, konnte diesen Aufbau nicht nachvollziehen.

Parallel zu den echten Spoilern verbreiteten sich Falschinformationen. Unter anderem wurde behauptet, Abby sei die zuvor bekannt gewordene trans Figur des Spiels. Tatsächlich bezog sich diese Information auf Lev. Bailey beschreibt die Mischung aus echten Leaks, falschen Behauptungen und aufgeheizten Diskussionen als einen wichtigen Auslöser für den Hass gegen ihre Figur und ihre eigene Person.

Laura Baileys Familie erhielt Todesdrohungen

Die Angriffe beschränkten sich nicht auf negative Kommentare über Abbys Rolle in der Geschichte. Bailey berichtete, dass fortlaufend konkrete Drohungen eingegangen seien und sogar ihre Familie zum Ziel wurde.

Sie bedrohten meine Eltern, sie bedrohten mein Baby.

Für Bailey hatte die Erfahrung langfristige Folgen. Vor der Veröffentlichung sei sie in sozialen Netzwerken sehr präsent gewesen und habe dort viel aus ihrem Leben geteilt. Nach den Drohungen zog sie sich stärker aus der Öffentlichkeit zurück.

Dass eine Darstellerin für die Handlungen einer fiktiven Figur verantwortlich gemacht wurde, zeigte eine besonders extreme Seite der damaligen Debatte. Inhaltliche Kritik an Joels Schicksal, der Erzählstruktur oder dem Wechsel zwischen Ellie und Abby wurde teilweise von persönlichen Angriffen und menschenfeindlichen Kommentaren überlagert.

The Last of Us Part 2 bleibt Jahre später relevant

Trotz der Anfeindungen erhielt Bailey bei den The Game Awards 2020 die Auszeichnung für die beste Performance. The Last of Us Part 2 gewann dort zudem mehrere weitere Preise, darunter Spiel des Jahres und beste Erzählung.

Mehr als sechs Jahre nach dem ursprünglichen Release wird die Geschichte differenzierter diskutiert, auch wenn sie innerhalb der Community nicht unumstritten ist. Bailey betonte, dass ihr auf Conventions zahlreiche Fans begegnen, die Abby lieben, sich als die Figur verkleiden oder von der Bedeutung des Spiels für ihr eigenes Leben berichten.

Auch Naughty Dog hält den Titel aktuell. The Last of Us Part 2 Remastered erschien 2024 für PlayStation 5 und wurde am 3. April 2025 für PC veröffentlicht. Seit dem Original hat das Studio zwar Remaster, Remakes und Portierungen herausgebracht, aber noch kein vollständig neues Spiel. Als nächstes großes Projekt befindet sich Intergalactic: The Heretic Prophet in Entwicklung.

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