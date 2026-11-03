Phantom Blade Zero legt einen der stärksten Spiele-Starts des Jahres 2026 hin. Wie S-Game über den offiziellen Account bekannt gegeben hat, wurden innerhalb der ersten 72 Stunden mehr als vier Millionen Exemplare verkauft.

Das chinesische Action-RPG erschien am 29. Oktober 2026 für PlayStation 5 und PC. Eine Aufteilung der Verkaufszahlen nach Plattformen oder Regionen veröffentlichte das Studio bislang nicht.

Phantom Blade Zero erreicht historischen Verkaufsmeilenstein

Mit vier Millionen verkauften Einheiten nach nur drei Tagen bewegt sich Phantom Blade Zero in einer Größenordnung, die selbst große Marken nicht regelmäßig erreichen. Zum Vergleich: Auch The Last of Us Part II überschritt laut PlayStation innerhalb seiner ersten drei Verkaufstage die Marke von vier Millionen Exemplaren.

Bereits vor der Veröffentlichung deuteten Schätzungen von Alinea Analytics auf einen außergewöhnlich starken Start hin. Demnach könnten die Vorbestellungen auf Steam und PlayStation 5 bei rund 850.000 Einheiten gelegen haben. Unter Einbeziehung der chinesischen Plattform WeGame wurde ein Wert von mehr als einer Million vermutet. Dabei handelte es sich allerdings um Hochrechnungen und nicht um offiziell gemeldete Verkaufszahlen.

Auf Steam wird der kommerzielle Erfolg von enormen Aktivitätswerten begleitet. Der bisherige Höchststand liegt bei 833.921 gleichzeitig aktiven Nutzern und wurde am 1. November 2026 erreicht. Damit gehört Phantom Blade Zero bereits zu den größten Einzelspieler-Veröffentlichungen in der Geschichte der Plattform.

Starke Wertungen begleiten den Verkaufserfolg

Auch die bisherigen Rezensionen fallen überwiegend positiv aus. Der Metascore der PC-Version liegt bei 88 Punkten, während die Nutzerbewertungen auf Steam insgesamt die Einstufung Sehr positiv erreicht haben. Diese Kombination aus hohen Verkaufszahlen, großer Aktivität und starken Kritiken dürfte Phantom Blade Zero auch in den Game-of-the-Year-Debatten für 2026 eine Rolle sichern.

Zum Erfolg trägt vermutlich bei, dass S-Game sein Kampfsystem nicht ausschließlich auf ein klassisches Soulslike-Publikum ausrichtet. Phantom Blade Zero übernimmt zwar Einflüsse aus anspruchsvollen Action-RPGs, bietet aber mehrere Schwierigkeitsgrade. Auf der deutschen PlayStation-Seite wird ausdrücklich bestätigt, dass sich die Herausforderung über vorgegebene Einstellungen reduzieren lässt.

Inhaltlich verbindet das Spiel chinesische Wuxia-Motive mit schnellen Kombos, filmreifen Kampfchoreografien und einer von S-Game als Kungfupunk bezeichneten Ästhetik. Mehr als 30 Primärwaffen und über 20 Phantomklingen sollen unterschiedliche Kampfstile ermöglichen.

Chinesische Produktionen gewinnen weiter an Bedeutung

Der erfolgreiche Start reiht sich in die wachsende internationale Bedeutung chinesischer Produktionen ein. Titel wie Black Myth: Wukong und Wuchang: Fallen Feathers haben bereits gezeigt, dass aufwendig entwickelte Actionspiele aus China weltweit ein großes Publikum erreichen können.

Für S-Game ist der Meilenstein dennoch besonders bemerkenswert. Phantom Blade Zero ist der bislang größte AAA-Vorstoß des Studios und hat schon innerhalb seiner ersten Woche sowohl kommerziell als auch bei den Wertungen überzeugt. Nach dem Verkaufsstart mit vier Millionen Einheiten bleibt das Potenzial für weitere Meilensteine entsprechend groß.

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