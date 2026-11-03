Eine mögliche Nintendo Switch 2 Lite sorgt derzeit für neue Spekulationen. Im Netz kursieren Angaben zu einem kompakteren Handheld, einem Start im Jahr 2027 und einem Preis auf dem Niveau von knapp 300 Euro. Nintendo hat ein solches Modell bislang allerdings nicht angekündigt.

Auch die genannten technischen Daten stammen weder aus einer offiziellen Produktseite noch aus einem bestätigten Lieferkettenbericht. Entsprechend handelt es sich nicht um einen klassischen Leak mit belastbaren Spezifikationen, sondern vor allem um Überlegungen dazu, wie Nintendo eine günstigere Switch 2 umsetzen könnte.

Gerücht nennt kompakteren Handheld für 2027

In den kursierenden Berichten ist von einem 7,1 Zoll großen Bildschirm mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln die Rede. Das Display wäre damit kleiner als der 7,9 Zoll große Bildschirm der regulären Nintendo Switch 2, würde aber weiterhin eine native Full-HD-Auflösung im mobilen Betrieb bieten.

Als weitere mögliche Einsparungen werden ein fest verbauter Controller, der Verzicht auf eine Dockingstation und eine reine Ausrichtung auf den Handheld-Betrieb genannt. Dieses Konzept würde sich an der ursprünglichen Switch Lite orientieren, deren kompaktere Bauweise ohne TV-Modus eine günstigere Alternative zur normalen Switch darstellte.

Gerüchteweise 7,1 Zoll großes Display

Full-HD-Auflösung mit 1920 x 1080 Pixeln

Möglicherweise fest verbaute Bedienelemente

Vermutlich kein TV-Modus und keine Dockingstation

Spekulatives Release-Zeitfenster im Jahr 2027

Für die Größe des internen Speichers, das Gewicht und die genaue Akkukapazität gibt es keine belastbaren Angaben. Ebenso wenig ist bestätigt, ob eine Lite-Version sämtliche Switch-2-Spiele ohne technische Einschränkungen ausführen könnte.

Preis von knapp 300 Euro ist nur eine Idee

Besonders viel Aufmerksamkeit erhält die diskutierte Preisregion von knapp 300 Euro. Diese Zahl stammt jedoch aus einem Meinungsbeitrag über eine mögliche Positionierung der Konsole und ist kein angebliches Preisziel aus Nintendo-Kreisen. Für Deutschland existiert daher weder eine offizielle Preisangabe noch eine bestätigte Produkteinordnung.

Zum Vergleich: Nintendo erhöhte den europäischen Preis der regulären Switch 2 zum 1. September 2026 im My Nintendo Store von 469,99 Euro auf 499,99 Euro. Die entsprechende Anpassung wurde von Nintendo offiziell bekannt gegeben. Ein deutlich günstigeres Lite-Modell könnte damit vor allem für Fans interessant sein, die überwiegend unterwegs spielen und auf Premiumfunktionen verzichten können.

In diesem Zusammenhang wird auch über eine Rückkehr von Nintendo Selects spekuliert. Eine solche Budgetreihe könnte ältere First-Party-Spiele dauerhaft günstiger anbieten und die Einstiegskosten zusätzlich senken. Konkrete Pläne für eine Neuauflage des Programms sind derzeit nicht bekannt.

Samsung-Technologie befeuert die Spekulationen

Die technische Grundlage der aktuellen Diskussion ist Samsungs mutmaßlicher 8LPU+-Fertigungsprozess. Dieser könnte kleinere und effizientere Chips ermöglichen. Daraus wird abgeleitet, dass Nintendo theoretisch ein kompakteres System mit geringerem Energieverbrauch, weniger Abwärme und einer kleineren Kühlung entwickeln könnte.

Diese möglichen Vorteile beschreiben jedoch nur einen Fertigungsprozess und keine fertige Konsole. Weder Nintendo noch Nvidia haben bestätigt, dass 8LPU+ für neue Switch-Hardware vorgesehen ist. Aussagen über längere Akkulaufzeiten, niedrigere Produktionskosten oder eine Veröffentlichung im Jahr 2027 bleiben damit Teil eines möglichen Lite-Konzepts und nicht Bestandteil einer angekündigten Produktplanung.

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