Spoilerwarnung: Kapitel 1197 von One Piece beschert Sanji eines der größten Power-ups seiner bisherigen Laufbahn. Im Kampf gegen den Heiligen Killingham erweckt der Koch der Strohhutpiraten sein Königshaki und entwickelt seine ohnehin außergewöhnliche Verteidigung entscheidend weiter.

Das Kapitel erschien international am 1. November 2026 und ist bei VIZ abrufbar. In Japan folgte die Veröffentlichung am 2. November 2026 in Ausgabe 49 der Weekly Shonen Jump.

Sanji durchbricht seine mentalen Grenzen

Im Zentrum des Kapitels steht nicht allein Sanjis Duell gegen Killingham. Die Fähigkeit der Ryu Ryu no Mi, Modell Kirin zwingt ihn dazu, sich mit seinen tiefsten Ängsten und seiner Abneigung gegen den eigenen genetisch veränderten Körper auseinanderzusetzen.

Sanji erkennt, dass er sein Potenzial bislang unbewusst eingeschränkt hat. Seine selbstzerstörerische Haltung führte dazu, dass er Verletzungen akzeptierte und den Wert seines eigenen Lebens geringer einschätzte als den seiner Freunde. Erst nachdem er diesen inneren Konflikt überwindet, kann er die Fähigkeiten seines Körpers vollständig nutzen.

Dadurch erhält Sanji gleich mehrere entscheidende Verbesserungen:

deutlich stärkeres Rüstungshaki mit fortgeschrittenen Anwendungen

Königshaki zur Verstärkung seiner Angriffe und Verteidigung

eine neue Stufe seiner Flammen

noch höhere Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit

eine Kombination aus Haki und Germa-Exoskelett

Besonders auffällig ist Sanjis neue defensive Ausrichtung. Während Zorro als Schwert des künftigen Piratenkönigs inszeniert wird, übernimmt Sanji die Rolle seines Schildes. Selbst direkte Treffer sollen ihm kaum noch Schmerzen zufügen, während die angreifende Seite durch den Kontakt Schaden nehmen kann.

Der stärkste Schild der Strohhutpiraten

Für diese Widerstandskraft kombiniert Sanji mehrere bereits etablierte Eigenschaften. Sein Germa-Exoskelett verleiht ihm eine extrem robuste körperliche Grundlage, sein verbessertes Rüstungshaki verstärkt diese und das Königshaki hebt den Schutz auf eine neue Ebene.

Im Kampf reicht diese Kombination aus, um Killinghams Omen-Rüstung und dessen Waffe Longinus zu beschädigen. Gleichzeitig demonstriert Sanji seine enorme Geschwindigkeit, indem er den Heiligen Ritter mehrfach überrumpelt und dessen Angriffe umgeht.

Die häufig verwendete Bezeichnung Yonko-Level ist allerdings keine ausdrücklich von Eiichiro Oda vergebene Rangstufe. Kapitel 1197 erklärt Sanji nicht wörtlich zu einem Kämpfer auf Kaiser-Niveau, liefert mit Königshaki, fortgeschrittenem Rüstungshaki, enormer Geschwindigkeit, Regeneration und Exoskelett aber starke Argumente für diese Einordnung.

Sanjis Platz unter den stärksten Kämpfern

Ob Sanji bereits einen Kaiser wie Kaido oder Big Mom im direkten Duell besiegen könnte, beantwortet das Kapitel nicht. Seine neuen Fähigkeiten versetzen ihn jedoch in die Lage, Gegner dieser Größenordnung ernsthaft herauszufordern und Attacken abzuwehren, an denen viele andere Kämpfer scheitern würden.

Damit rückt das Kräfteverhältnis innerhalb der Strohhutbande erneut enger zusammen. Ruffy bleibt als Kapitän an der Spitze, während Zorro und Sanji ihre Rollen als Schwert und Schild des zukünftigen Piratenkönigs festigen. Kapitel 1197 macht Sanji somit nicht durch ein offizielles Etikett, sondern durch seine gezeigten Fähigkeiten zu einem Kandidaten für die höchste Kampfliga von One Piece.

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