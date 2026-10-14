Modern Warfare 4 lässt Platin-Sammler auf der PS5 erneut leer ausgehen

Call of Duty: Modern Warfare 4 startet auf der PS5 offenbar wieder ohne eigene Platin-Trophäe. Laut PlayStation Game Size umfasst die bislang bekannte Kampagnenliste 18 Trophäen, darunter acht Gold- und zehn Silber-Auszeichnungen. Eine eigene Platin-Belohnung für Sammler ist nicht enthalten.

Damit zeichnet sich kurz vor dem ersten Spielstart eine Einschränkung ab, die Trophäenjäger bereits von früheren Call-of-Duty-Veröffentlichungen kennen.

18 Kampagnen-Trophäen und offene Fragen zu Multiplayer und DMZ

PlayStation Game Size veröffentlichte die Angaben am 13. Oktober. Die gemeldeten Auszeichnungen beziehen sich ausdrücklich auf die Einzelspieler-Kampagne.

Für den klassischen Multiplayer und den Extraction-Modus DMZ seien bislang keine Trophäen verfügbar. Ob diese Spielbereiche später zusätzliche Auszeichnungen bekommen, lässt sich aus dem Beitrag nicht ableiten. Die Formulierung beschreibt den aktuellen Datenstand und schließt spätere Ergänzungen nicht aus.

Für Platin-Sammler bleibt die entscheidende Nachricht dennoch: In der bisher bekannten Liste fehlt eine eigene Platin-Trophäe für Modern Warfare 4.

Die gemeinsame Call-of-Duty-Anwendung bleibt ein wichtiger Faktor

Der Hintergrund ist die Veröffentlichung innerhalb von Call of Duty HQ. Modern Warfare 4 wird auf der PS5 erneut als zusätzliche Trophäengruppe innerhalb der gemeinsamen Anwendung geführt, statt mit einer eigenständigen Liste samt Platin zu starten.

Warum Activision am verbundenen Aufbau festhält, erläutert der Publisher in seiner offiziellen Übersicht zu Call of Duty NEXT und Modern Warfare 4. Durch die Verbindung des jeweils aktuellen Premium-Spiels mit Warzone können Inhalte gemeinsam genutzt und die gesamten Dateigrößen reduziert werden. Außerdem soll der Wechsel zwischen den Spielen innerhalb derselben Sitzung einfacher bleiben.

Activision kündigte gleichzeitig eine überarbeitete Oberfläche für die Call-of-Duty-Installation vor Beginn des Kampagnen-Early-Access an. Eine neue Menügestaltung bedeutet allerdings noch keine separate Trophäenliste.

Modern Warfare III zeigt, dass Platin später nachgereicht werden kann

Eine spätere Änderung ist grundsätzlich möglich. Ein konkretes Beispiel liefert Activision selbst: In der offiziellen Ankündigung zu Season 5 von Black Ops 6 und Warzone bestätigte der Publisher, dass Modern Warfare II und Modern Warfare III seit dem 29. Juli 2025 als eigenständige Downloads angeboten werden.

Beide Spiele konnten dadurch direkt aus der Spielebibliothek gestartet werden. Activision erklärte außerdem ausdrücklich, dass PlayStation-Spieler in Modern Warfare III nun eine Platin-Trophäe verdienen können. Bereits freigeschaltete Erfolge und Trophäen sollten in die eigenständigen Versionen übernommen werden.

Kampagne startet am 16. Oktober für digitale Vorbesteller

Bis zum ersten Spielstart müssen Fans nicht mehr lange warten. Laut Activisions offizieller Ankündigung zum Kampagnen-Early-Access dürfen Käufer einer digitalen Standard- oder Vault-Edition ab dem 16. Oktober 2026 mit der Kampagne beginnen.

Für den vorzeitigen Zugang zu DMZ nennt die offizielle Website von Modern Warfare 4 den 20. Oktober. Der reguläre Release folgt am 23. Oktober 2026 für PS5, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch 2. Eine PS4-Version ist nicht angekündigt.

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