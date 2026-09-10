FromSoftware hat am 8. September Patch 1.17.1 für Elden Ring veröffentlicht. Das Update schließt eine Lücke im Multiplayer: Unter bestimmten Bedingungen konnten Spieler Gegenstände erhalten, auf die sie normalerweise keinen Zugriff haben sollten. Die begleitende Mitteilung des offiziellen Elden-Ring-Accounts präzisiert, dass es um DLC-spezifische Items geht. Neue Inhalte bringt der Hotfix nicht mit.

Diese Plattformen erhalten den Patch

Das Update erscheint für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC via Steam. Die Tarnished Edition für Nintendo Switch 2 gehört nicht zu den betroffenen Fassungen. Der Name der Edition und die auf anderen Plattformen angebotenen Zusatzinhalte sind hier also auseinanderzuhalten.

Tarnished Edition und Tarnished Pack

Die Switch-2-Ausgabe ist seit dem 28. August erhältlich. Sie bündelt das Hauptspiel mit Shadow of the Erdtree und zusätzlichen Elementen wie neuen Rüstungen, Startklassen und Anpassungsmöglichkeiten für das Aussehen eures Reittiers Torrent.

Auf PlayStation, Xbox und Steam werden diese neuen Extras separat als Tarnished Pack angeboten. Die Unterstützung dafür kam bereits mit Patch 1.17 vom 27. August. Zu den Ergänzungen zählen zwei Startklassen, weitere Waffen, drei Erscheinungsbilder für Torrent und neue NPC-Invasionen. Der damalige Patch nahm außerdem umfangreiche Balance-Anpassungen vor. Wer diese Änderungen erwartet, sollte sie deshalb dem vorherigen Update zuordnen.

Das müsst ihr vor dem Online-Spiel beachten

Für die Online-Funktionen ist die Installation von 1.17.1 erforderlich. Kontrolliert anschließend die Angaben unten rechts im Titelbildschirm. Dort müssen App Ver. 1.17.1 und Regulation Ver. 1.17.1 stehen. Beide Versionsnummern nennt FromSoftware in den offiziellen Patchnotes.

Eine Anleitung zum Umgang mit bereits erhaltenen Gegenständen enthält die Ankündigung nicht. Ebenso wenig nennt sie einzelne betroffene Items oder Änderungen an den allgemeinen Tauschregeln. Für euch ist damit vor allem die Versionskontrolle wichtig, bevor ihr wieder gemeinsam ins Zwischenland aufbrecht.

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