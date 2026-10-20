BeamNG.drive startet auf PS5 mit Top-Wertungen – das steckt in Version 0.40

Mit BeamNG.drive ist am 19. Oktober 2026 eine der bekanntesten Fahrzeug-Simulationen auf PlayStation 5 gestartet. Der Einstand fällt beeindruckend aus, denn bereits innerhalb des ersten Tages sammelte die PS5-Version mehr als 7.500 Bewertungen im PlayStation Store.

Die durchschnittliche Wertung liegt aktuell bei starken 4,88 von 5 Sternen. Im deutschen PlayStation Store kostet BeamNG.drive 21,99 Euro und ist zudem für die PlayStation 5 Pro optimiert.

Starker Start im PlayStation Store

Warum kommt BeamNG.drive auf der PS5 so gut an? Die Simulation hebt sich mit ihrer detaillierten Softbody-Physik deutlich von klassischen Rennspielen ab. Fahrzeuge bestehen aus zahlreichen simulierten Komponenten, wodurch Unfälle, Verformungen und technische Schäden besonders realistisch dargestellt werden.

Statt ausschließlich vorgegebene Rennen zu absolvieren, können Fans in mehr als zwölf weitläufigen Open-World-Umgebungen experimentieren. Tropische Landschaften, Wüsten, Städte und Autobahnen dienen dabei als Schauplätze für Rennen, Liefermissionen, Verfolgungsjagden, Zeitfahren und selbst entworfene Crash-Szenarien.

Auf dem PC genießt BeamNG.drive bereits seit Jahren einen ausgezeichneten Ruf. Die Early-Access-Version erschien dort am 29. Mai 2015 und erreicht auf Steam weiterhin äußerst positive Nutzerwertungen. Trotz des Konsolenstarts bleibt die Simulation in Entwicklung und soll künftig zusätzliche Inhalte sowie Verbesserungen erhalten.

Neue Funktionen für Konsole und PC

Welche Neuerungen bietet die PS5-Version? Eine der wichtigsten Ergänzungen ist der lokale Mehrspieler-Modus mit geteiltem Bildschirm. Auf der PS5 können bis zu vier Personen gemeinsam spielen und entweder frei durch die Karten fahren oder in sieben unterschiedlichen Modi gegeneinander antreten.

Rennen

Beschleunigungsrennen

Verfolgungsjagd

Demolition-Derby

Drift-Wettbewerb

Geländefahrt über Felsen

Fahrzeug-Fußball

Zusätzlich wurde die Benutzeroberfläche überarbeitet, damit sich Einsteiger leichter in den umfangreichen Menüs zurechtfinden. Der neue Einstieg First Drive erklärt zentrale Mechaniken, während ein Insassensystem Figuren in die Fahrzeuge setzt und deren Gewicht bei der Physikberechnung berücksichtigt.

Die Verbesserungen sind gleichzeitig mit Update 0.40 für die PC-Version erschienen. Dazu gehören auch der neue Lastwagen Cherrier Percheron, zusätzliche Anhänger, visuelle Optimierungen, neue Skalierungstechniken und zahlreiche Anpassungen an Missionen sowie der Performance.

Eine günstige Alternative im Open-World-Genre

Wie unterscheidet sich BeamNG.drive von Forza Horizon 6? Während Forza Horizon 6 stärker auf ein inszeniertes Festival, Fahrzeugsammlung und zugängliche Rennen setzt, versteht sich BeamNG.drive in erster Linie als offene Physik-Sandbox. Hier stehen Experimente, realistische Fahrzeugschäden und nahezu frei konfigurierbare Situationen im Mittelpunkt.

Mit einem deutschen Verkaufspreis von 21,99 Euro liegt die Simulation zudem deutlich unter dem üblichen Preis großer Vollpreisspiele. Forza Horizon 6 ist bereits für Xbox Series X und S sowie PC erhältlich und soll im weiteren Verlauf des Jahres 2026 ebenfalls für die PS5 erscheinen.

Der starke Konsolenstart zeigt, dass auch auf PlayStation großes Interesse an einer technisch anspruchsvollen Fahrzeug-Sandbox besteht. Die Kombination aus realistischer Physik, umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten, lokalem Mehrspieler-Modus und vergleichsweise niedrigem Preis dürfte entscheidend zu den positiven Bewertungen beigetragen haben.

Habt ihr BeamNG.drive bereits auf der PS5 ausprobiert oder wartet ihr lieber auf Forza Horizon 6? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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