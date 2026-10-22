GTA 6: Rockstar holt über 50 echte Street-Art-Künstler nach Vice City

Bei der Gestaltung von GTA 6 überlässt Rockstar Games offenbar selbst die Wandgemälde nicht dem Zufall. Mehr als 50 echte Street-Art-Künstler wurden engagiert, um die Spielwelt mit individuellen Kunstwerken auszustatten.

Das verriet Rockstar im Rahmen eines ausführlichen Interviews mit dem Kulturmagazin Dazed. Die Zusammenarbeit ist Teil der umfangreichen Recherche, mit der das Studio die Kultur und Atmosphäre des US-Bundesstaates Florida möglichst glaubwürdig in die fiktive Spielwelt von Leonida übertragen möchte.

Vice City orientiert sich an Miamis Street-Art-Szene

Besonders sichtbar werden die Kunstwerke im Stadtviertel Stockyard, das sich an Wynwood in Miami orientiert. Der reale Stadtteil ist für seine farbenfrohen Wandgemälde, Galerien und die internationale Street-Art-Szene bekannt.

Anstatt die Häuserwände lediglich mit wiederkehrenden Graffiti-Texturen auszustatten, setzt Rockstar damit auf Arbeiten von Künstlern, die sich auch außerhalb der Videospielwelt mit urbaner Kunst beschäftigen.

Die Wandbilder sollen dazu beitragen, dass sich unterschiedliche Viertel von Vice City nicht nur architektonisch, sondern auch kulturell voneinander unterscheiden.

Rockstar investiert in die kleinen Details

Die Zusammenarbeit mit den Künstlern ist nur ein Beispiel für den Aufwand, den Rockstar bei der Gestaltung von GTA 6 betreibt. Eigene Rechercheteams haben über Jahre hinweg Miami und die umliegenden Regionen besucht, um Menschen, Orte und kulturelle Besonderheiten kennenzulernen.

Diese Eindrücke fließen in die Gestaltung der Spielwelt ein – von der Kleidung der Passanten über fiktive Marken bis hin zu den Gebäuden und Straßenbildern.

Wie viele unterschiedliche Wandgemälde tatsächlich im fertigen Spiel auftauchen und ob Rockstar einzelne Künstler namentlich vorstellen wird, ist bislang nicht bekannt.

Für Spieler dürfte sich die Arbeit vor allem beim Erkunden von Vice City bemerkbar machen. Denn gerade die Details abseits der Hauptmissionen können dazu beitragen, dass sich eine offene Spielwelt glaubwürdig und abwechslungsreich anfühlt.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

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