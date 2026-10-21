GTA 6 bricht nächsten Rekord: Neuer Trailer überholt GTA 5 nach nur vier Tagen

Der Hype um GTA 6 nimmt wenige Wochen vor der Veröffentlichung weiter Fahrt auf. Erst am 15. Oktober veröffentlichte Rockstar Games den offiziellen Launch-Trailer zum kommenden Open-World-Spiel. Bereits vier Tage später hatte das Video auf YouTube die Marke von 51 Millionen Aufrufen überschritten.

Damit hat GTA 6 einen ganz besonderen Meilenstein erreicht: Der neue Trailer überholte in kürzester Zeit den offiziellen GTA-5-Trailer aus dem Jahr 2013, der zum Zeitpunkt des Vergleichs auf rund 34 Millionen Aufrufe kam.

Während GTA 5 für diese Zahl mehr als 13 Jahre Zeit hatte, benötigte sein Nachfolger gerade einmal vier Tage.

GTA 6 überholt seinen Vorgänger deutlich

Der Vergleich zeigt, wie groß die Aufmerksamkeit rund um den nächsten Teil der Grand-Theft-Auto-Reihe inzwischen geworden ist. Schon die ersten beiden Trailer zu GTA 6 hatten für enorme Resonanz gesorgt. Der neue Launch-Trailer setzt diese Entwicklung kurz vor dem geplanten Verkaufsstart fort.

Dabei handelt es sich allerdings nicht um einen direkten Vergleich der damaligen und heutigen Nachfrage. YouTube hat sich seit 2013 erheblich verändert. Die Plattform erreicht heute ein anderes Publikum, und neue Videos verbreiten sich über soziale Netzwerke deutlich schneller.

Hinzu kommt, dass die genannten Zahlen ausschließlich die jeweiligen offiziellen YouTube-Veröffentlichungen von Rockstar Games betreffen. Aufrufe auf anderen Plattformen, Reuploads und Ausschnitte aus den Trailern werden nicht mitgerechnet.

Die Werte beziehen sich außerdem auf den Stand vom 19. beziehungsweise 20. Oktober 2026. Seitdem dürften weitere Aufrufe hinzugekommen sein.

Der letzte große Trailer vor dem Release?

Mit dem Launch-Trailer hat Rockstar die Werbekampagne für GTA 6 in die nächste Phase geführt. Das Video liefert weitere Eindrücke von Vice City und dem fiktiven US-Bundesstaat Leonida, der als Schauplatz des neuen Abenteuers dient.

Im Mittelpunkt stehen erneut Jason Duval und Lucia Caminos. Die beiden Protagonisten geraten in eine kriminelle Geschichte, die sich durch die offene Spielwelt von GTA 6 ziehen soll.

Ob Rockstar bis zur Veröffentlichung noch weitere umfangreiche Gameplay-Videos zeigt, ist bislang nicht bestätigt. Der aktuelle Trailer dürfte jedenfalls noch lange für Gesprächsstoff sorgen.

GTA 6 soll am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Eine PC-Version wurde bislang nicht offiziell angekündigt.

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