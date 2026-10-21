PS6 angeblich stärker als RTX 6060: Leaker macht überraschende Prognose

Wie leistungsfähig wird die PlayStation 6 im Vergleich zu kommenden PC-Grafikkarten sein? Dazu gibt es eine neue Einschätzung des Hardware-Leakers Kepler_L2. Seiner Prognose zufolge könnte Sonys nächste Konsole bei der klassischen Grafikberechnung sogar vor einer GeForce RTX 6060 liegen.

Auch beim möglichen Veröffentlichungstermin der Grafikkarte rechnet der Insider mit Verzögerungen. Aufgrund anhaltender Lieferengpässe könnte Nvidia die günstigeren Modelle seiner nächsten GeForce-Generation deutlich später auf den Markt bringen. Kepler_L2 hält es deshalb für gut möglich, dass die RTX 6060 erst 2029 erscheint. Eine offizielle Ankündigung oder technische Daten zur Grafikkarte gibt es bislang nicht.

Warum die PS6 schneller sein könnte

Kepler_L2 bezweifelt, dass die RTX 6060 die PS6 erreichen wird. Bei der sogenannten Rasterisierungsleistung geht es um die klassische Berechnung von 3D-Grafik, unabhängig von zusätzlichen Technologien wie KI-Upscaling. Für diesen konkreten Teilbereich nennt der zitierte Forumsbeitrag jedoch keinen Benchmark.

Frühere Gerüchte sprechen davon, dass die PS6 in diesem Bereich ungefähr die dreifache Leistung einer PS5 erreichen könnte. Auch diese Angabe ist bislang nicht offiziell bestätigt.

Ein direkter Leistungsvergleich ist derzeit ohnehin kaum möglich. Weder Sony noch Nvidia haben die finalen technischen Daten der genannten Geräte vorgestellt. Außerdem hängt die tatsächliche Spieleleistung von zahlreichen Faktoren ab, darunter Speicherarchitektur, Raytracing, Upscaling und Optimierung.

Die Aussage bleibt deshalb eine Prognose und kein bestätigter Benchmark. Sollte sie sich bewahrheiten, könnte Sonys nächste Konsole insbesondere gegenüber günstigeren Gaming-PCs eine interessante Position einnehmen.

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