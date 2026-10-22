Zelda The Minish Cap als 3D-Projekt – Fan bringt den Klassiker in UE5

The Legend of Zelda: The Minish Cap erhält eine überraschende Frischzellenkur. Fanentwickler CryZENx überträgt das ursprünglich 2004 für den Game Boy Advance veröffentlichte Abenteuer mithilfe der Unreal Engine 5 in eine vollständig dreidimensionale Umgebung.

Dabei handelt es sich ausdrücklich um ein inoffizielles Fanprojekt, an dem Nintendo nicht beteiligt ist. Erste Aufnahmen zeigen Link, seinen sprechenden Begleiter Ezlo und bekannte Schauplätze in einer farbenfrohen Neuinterpretation, die optisch an The Legend of Zelda: The Wind Waker erinnert.

Hyrule erhält eine neue Perspektive

Wie verändert die Unreal Engine 5 den Klassiker? Das Original setzt auf eine klassische Ansicht von oben und detailreiche Pixelgrafik. CryZENx verwandelt diese Kulisse in eine frei begehbare 3D-Welt mit moderner Beleuchtung, räumlicher Tiefe und einem stark stilisierten Link-Modell.

Der Entwickler beschränkt sich offenbar nicht darauf, bekannte Umgebungen möglichst exakt nachzubauen. Er experimentiert zudem mit neuen Interaktionen, einem Dialogsystem, einer überarbeiteten Herzanzeige, einer Zielerfassung sowie eigenen Ansätzen für Kämpfe und Animationen. Seit Juli 2026 erschienen regelmäßig Einblicke in die Entwicklung, gefolgt von einer ersten ausführlichen Präsentation im August 2026 und weiteren Updates bis in den Oktober 2026.

Besonders spannend ist die Umsetzung der zentralen Spielmechanik. Mithilfe von Ezlo kann Link im Original auf die Größe der winzigen Minish schrumpfen. Alltägliche Gegenstände werden dadurch zu gewaltigen Hindernissen, während sich zuvor unerreichbare Bereiche öffnen. Eine dreidimensionale Darstellung könnte diesen Größenwechsel noch deutlich eindrucksvoller vermitteln.

Kein vollständiges Remake bestätigt

Wann erscheint das 3D-Remake von The Minish Cap? Einen Termin für eine fertige Version gibt es bislang nicht. Ebenso ist offen, ob CryZENx tatsächlich das komplette Game-Boy-Advance-Abenteuer umsetzen oder lediglich ausgewählte Gebiete und Spielmechaniken als modernes Technikprojekt präsentieren wird.

CryZENx ist innerhalb der Zelda-Community vor allem durch seine langjährige Neuinterpretation von The Legend of Zelda: Ocarina of Time bekannt. Dieses Projekt brachte verschiedene Schauplätze des Nintendo-64-Klassikers in die Unreal Engine und entwickelte sich über Jahre hinweg weiter. Entsprechend groß ist nun das Interesse an der neuen Arbeit zu The Minish Cap.

Eine offizielle Neuauflage von The Legend of Zelda: The Minish Cap hat Nintendo bisher nicht angekündigt. Wer das von Capcom entwickelte Action-Adventure in seiner ursprünglichen Form erleben möchte, kann es weiterhin über die Game-Boy-Advance-Bibliothek von Nintendo Switch Online und dem Erweiterungspaket spielen.

Neue Hoffnung auf eine Nintendo-Version

Folgt später ein offizielles Remake von Nintendo? Die positive Resonanz auf das Fanprojekt sorgt bereits für entsprechende Spekulationen innerhalb der Community. Der charmante Grafikstil, das ungewöhnliche Schrumpfkonzept und die kompakte Spielwelt würden grundsätzlich gute Voraussetzungen für eine umfangreiche Neuauflage bieten.

Bis Nintendo selbst eine entsprechende Ankündigung macht, bleibt CryZENx’ Version jedoch ein unabhängiges Experiment. Die bisherigen Fortschritte zeigen trotzdem eindrucksvoll, wie anders das klassische Abenteuer aus einer modernen 3D-Perspektive wirken könnte.

Würdet ihr euch ein offizielles Remake von The Legend of Zelda: The Minish Cap wünschen, oder sollte Nintendo lieber einen anderen Serienklassiker neu auflegen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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