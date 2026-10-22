Ocarina of Time Remake – Digitales Zelda-Jubiläums-Wallpaper als Bonus

Nintendo legt beim Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time noch einmal nach und kündigt einen weiteren Bonus für frühe Käufer an. Wer die digitale Version rechtzeitig über den nordamerikanischen Nintendo eShop kauft, erhält ein digitales Wallpaper zum 40. Jubiläum der traditionsreichen Abenteuerreihe.

Das Motiv kombiniert das Jubiläumslogo mit einer Collage aus zahlreichen klassischen Zelda-Spielen. Nintendo stellt die Grafik in mehreren Formaten bereit, sodass sie sowohl auf Desktop-PCs als auch auf Smartphones und Tablets genutzt werden kann.

Digitales Wallpaper für frühe Käufer

Wie lässt sich der neue Ocarina of Time-Bonus erhalten? Laut Nintendo gilt die Aktion für die digitale Version des Remakes, sofern diese bis zum 23. November 2026 um 23:59 Uhr pazifischer Zeit gekauft wird. In Deutschland entspricht das dem 24. November 2026 um 08:59 Uhr.

Nach dem Ende des Aktionszeitraums verschickt Nintendo eine Nachricht an die E-Mail-Adresse, die mit dem jeweiligen Nintendo-Account verknüpft ist. Über den darin enthaltenen My Nintendo-Verweis kann das Wallpaper anschließend in verschiedenen Auflösungen heruntergeladen werden.

Bislang wird diese konkrete Aktion auf der nordamerikanischen Nintendo-Seite beworben. Eine entsprechende Bestätigung für deutsche Nintendo-Accounts steht aktuell noch aus. Interessierte sollten deshalb vor dem Kauf auf die Angaben im deutschen Nintendo eShop achten.

Zahlreiche Extras unterscheiden sich je nach Region

Welche weiteren Vorbestellerboni sind für das Remake angekündigt? Rund um die Neuauflage ist inzwischen eine beachtliche Auswahl an Extras entstanden. Welche Zugabe Käufer erhalten können, hängt von der Region, dem Händler und der gewählten Version ab.

Zu den international angekündigten beziehungsweise bei ausgewählten Händlern angebotenen Extras gehören:

ein strukturierter Folienumschlag für die erste Auflage der physischen Version

Schuber im Design der ursprünglichen Veröffentlichung

Repliken der drei Heiligen Steine

eine Nachbildung der Verpackung der Nintendo 64-Version

Schlüsselanhänger

Untersetzer

Geldbörsen

Anstecker

Sammelkarten

Sammlermünzen

das digitale Wallpaper zum 40. Jubiläum von The Legend of Zelda

Gerade in den USA fällt das Angebot vergleichsweise überschaubar aus. Dort sind bislang vor allem der strukturierte Folienumschlag der ersten physischen Auflage und das neue Wallpaper für digitale Käufer bestätigt. Einige der aufwendigeren Sammlerstücke werden dagegen ausschließlich über bestimmte Händler oder in anderen Regionen angeboten.

Rückkehr des Nintendo 64-Klassikers

Wann erscheint The Legend of Zelda: Ocarina of Time? Das vollständig überarbeitete Abenteuer kommt am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 auf den Markt. Nintendo verspricht komplett erneuerte Grafik, vertonte Zwischensequenzen, erweiterte Dialoge, orchestrale Musik sowie modernisierte Kamera- und Bewegungssteuerungen.

Zusätzlich kann Link frei springen und sprinten. Das integrierte Mikrofon der Nintendo Switch 2 erkennt außerdem gesummte oder auf einem Instrument gespielte Melodien, woraufhin Link die entsprechende Weise im Spiel auf seiner Okarina wiedergibt. Zelda Notes in der Nintendo Switch App ergänzt das Abenteuer unter anderem um Tagesstatistiken, Ortsrätsel, ein virtuelles Instrument und ein umfangreiches Quiz.

Damit soll der Klassiker von 1998 nicht nur optisch neu entstehen, sondern auch spielerisch an moderne Erwartungen angepasst werden. Ob die Neuauflage ihrem legendären Vorbild gerecht wird, können Fans bereits wenige Tage nach dem Beginn des Novembers selbst beurteilen.

Wie gefällt euch das Jubiläums-Wallpaper und welchen Vorbestellerbonus würdet ihr euch für Deutschland wünschen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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