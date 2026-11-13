In Pokémon Pokopia wartet ab sofort ein kostenloses Möbelpaket auf alle, die ihre Siedlung weiter ausschmücken möchten. Mit dem neuen Geheimgeschenk-Code CELEBRATE30TH lassen sich sechs Einrichtungsgegenstände ohne zusätzliche Kosten freischalten.

Die Aktion gehört zu den Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum der Pokémon-Reihe und läuft seit dem 12. November 2026. Viel Zeit solltet ihr euch mit der Einlösung allerdings nicht lassen, denn der Code ist nur bis zum 7. Januar 2027 gültig.

Diese sechs Möbelstücke enthält der Code

Das auf der offiziellen Pokémon-Webseite vorgestellte stilvolle Glitzermöbel-Set umfasst sechs Gegenstände. Sämtliche Inhalte können zwar auch regulär erspielt werden, mit dem Code landen sie jedoch direkt in eurem Inventar.

1 antike Truhe

1 niedliches Bett

1 niedliche Kommode

1 stilvoller Hocker

1 Spitzenteppich

1 Teeservice

Das Geschenk kann pro Spielstand nur einmal abgeholt werden. Es steht sowohl mit der Download-Version als auch mit der Game-Key-Card-Version von Pokémon Pokopia zur Verfügung und erfordert keine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online.

Zur Einlösung benötigt ihr allerdings eine Internetverbindung und ein mit der Konsole verbundenes Nintendo-Konto. Außerdem müsst ihr ungefähr 30 Minuten gespielt und die entsprechende Funktion am PC eines Pokémon-Centers freigeschaltet haben.

So löst ihr CELEBRATE30TH in Pokémon Pokopia ein

Die Einlösung erfolgt direkt im Spiel über den PC an einem wiederhergestellten Pokémon-Center. Nintendo nennt dafür die folgenden Schritte:

Pokémon Pokopia starten und den gewünschten Spielstand laden. Den PC in der eigenen Stadt aufsuchen. Den Menüpunkt zum Erhalten von Gegenständen auswählen. Geheimgeschenke öffnen. Die Option zur Einlösung per Code oder Passwort auswählen. Den Code CELEBRATE30TH eingeben. Das Geschenk annehmen und den automatischen Speichervorgang abwarten.

Der gleiche Code kann bis zum 7. Januar 2027 auch in Pokémon-Legenden: Z-A verwendet werden. Dort gibt es allerdings keine Möbel, sondern ein Schillerndes Xerneas für das eigene Team.

Das nächste Möbelpaket erscheint im Dezember 2026

Bereits am 10. Dezember 2026 folgt ein zweites Geheimgeschenk für Pokémon Pokopia. Der dafür benötigte Code wird erst zum Start der Verteilung veröffentlicht und kann anschließend bis zum 4. Februar 2027 verwendet werden.

Das warme Wohlfühlmöbel-Set enthält ebenfalls sechs unterschiedliche Gegenstände, wobei das Buntglasfenster gleich zehnmal enthalten ist:

1 antiker Stuhl

1 antike Truhe

1 antiker Tisch

1 Luftbefeuchter

1 Steinkamin

10 mittlere Buntglasfenster

Das zweite Paket erscheint unmittelbar nach Dazzling Decorations, dem zweiten Teil des Erweiterungspasses, der am 9. Dezember 2026 veröffentlicht wird. Ein dritter Teil mit einer zusätzlichen Stadt soll 2027 folgen.

Pokémon Pokopia erschien am 5. März 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Koei Tecmo leitete die Entwicklung auf Basis eines Konzepts von Game Freak, wodurch das gemütliche Aufbauspiel deutliche Parallelen zu Dragon Quest Builders 2 und Animal Crossing zeigt. Laut einer offiziellen Meldung von The Pokémon Company wurden bereits innerhalb der ersten vier Monate weltweit mehr als fünf Millionen Exemplare verkauft.

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