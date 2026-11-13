Pokémon-Legenden: Z-A startet eine neue Geheimgeschenk-Aktion zum 30. Jubiläum der Reihe. Besitzer des Rollenspiels können sich zunächst ein schillerndes Xerneas sichern, bevor im Dezember 2026 auch ein schillerndes Yveltal verteilt wird.

Die beiden legendären Pokémon werden allerdings nicht gleichzeitig angeboten. Xerneas ist bereits verfügbar, während die Verteilung von Yveltal erst am 10. Dezember 2026 beginnt. Für beide Geschenke gelten unterschiedliche Fristen und Passwörter.

Code und Termine für Xerneas und Yveltal

Das schillernde Xerneas kann laut der offiziellen Ankündigung seit dem 12. November 2026 abgeholt werden. Gebt dazu im Geheimgeschenk-Menü den Code CELEBRATE30TH ein. Die Aktion endet am 7. Januar 2027.

Pokémon Aktionszeitraum Passwort Schillerndes Xerneas 12. November 2026 bis 7. Januar 2027 CELEBRATE30TH Schillerndes Yveltal 10. Dezember 2026 bis 4. Februar 2027 Bekanntgabe am 10. Dezember 2026

Zum Einlösen öffnet ihr das Hauptmenü und wählt Mehrspieler/Online, Geheimgeschenk sowie anschließend die Option zum Empfang per Seriencode oder Passwort. Eine Internetverbindung und ein mit dem Nutzerprofil verknüpfter Nintendo-Account werden benötigt. Jedes Geschenk lässt sich pro Speicherstand nur einmal abholen.

Xerneas kommt auf Level 100 im Jubelball und beherrscht Geokontrolle, Mondgewalt, Donnerblitz und Fokusstoß. Seine schillernde Variante ersetzt die dunkelblauen und schwarzen Bereiche des normalen Designs durch hellblaue und silberne Farben. Bei Yveltal werden vor allem die schwarzen Partien durch ein auffälliges Weiß ausgetauscht.

Die legendären Pokémon kehren nach Kalos zurück

Xerneas und Yveltal waren die jeweiligen Cover-Pokémon von Pokémon X und Pokémon Y aus dem Jahr 2013. Beide nahmen eine zentrale Rolle in der damaligen Handlung ein und gehören zu den bekanntesten legendären Pokémon der Kalos-Region.

Pokémon-Legenden: Z-A erschien am 16. Oktober 2025 für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Das Abenteuer kehrt nach Kalos zurück, konzentriert sich jedoch vollständig auf Illumina City. Inhaltlich greift die Handlung mehrere Figuren und Entwicklungen aus Pokémon X und Pokémon Y wieder auf. Regulär lassen sich Xerneas und Yveltal nach Abschluss der Hauptgeschichte fangen, durch die Aktion können nun zusätzlich ihre seltenen schillernden Varianten ins Team geholt werden.

Vivillon mit Pokéball-Muster ebenfalls kostenlos erhältlich

Parallel läuft eine weitere Geheimgeschenk-Verteilung. Ein Vivillon mit Pokéball-Muster kann über die Funktion Per Internet empfangen abgeholt werden. Ein zusätzlicher Code ist dafür nicht erforderlich. Die Aktion endet in Deutschland am 26. Februar 2027 um 02:59 Uhr, wie Pokémon bestätigt.

Die fortlaufende Unterstützung trifft auf eine große aktive Zielgruppe. Bis zum 30. September 2026 wurden weltweit 13,31 Millionen Exemplare beider Versionen verkauft. Davon entfallen laut Nintendo 4,04 Millionen auf die Nintendo-Switch-2-Edition und 9,27 Millionen auf die ursprüngliche Switch-Fassung.

Auch Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur wurden nach ihrer Veröffentlichung regelmäßig durch kleinere Aktionen ergänzt. Der nächste große Generationswechsel ist bereits für 2027 geplant: Pokémon Winds und Pokémon Waves erscheinen exklusiv für Nintendo Switch 2, einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es bislang jedoch nicht.

Öffnet in einem neuen Tab