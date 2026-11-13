Nach jahrelangen Spekulationen ist die Rückkehr von B.J. Blazkowicz offiziell: Wolfenstein 3 befindet sich bei MachineGames in Produktion. Xbox-CEO Asha Sharma bestätigte das neue Kapitel am 12. November 2026 im Rahmen der Feierlichkeiten zum 25. Geburtstag von Xbox.

Konkrete Angaben zum Erscheinungstermin, zu den Plattformen oder zum Gameplay gibt es noch nicht. Die Ankündigung wird allerdings von einem ersten Foto des Skripts sowie einer Aufnahme aus dem Motion-Capturing-Studio begleitet.

MachineGames arbeitet offiziell an Wolfenstein 3

Sharma bezeichnete Wolfenstein als eines der wichtigsten Franchises der Spielegeschichte und würdigte zugleich die Arbeit von MachineGames. Die offizielle Mitteilung von Bethesda bestätigt ausdrücklich, dass sich Wolfenstein 3 in Produktion befindet.

Wolfenstein 3 befindet sich offiziell bei MachineGames in Produktion. Es ist eines der wichtigsten Franchises der Spielegeschichte und das Team hat bemerkenswerte Arbeit geleistet, um es weiterzuentwickeln. Wir freuen uns darauf, bald mehr zu zeigen.

MachineGames ergänzte, dass Brian Bloom und Debra Wilson in ihren bekannten Rollen zurückkehren. Bloom verkörpert erneut B.J. Blazkowicz, während Wilson wieder Grace Walker spielt. Damit deutet alles auf eine direkte Fortführung der bisherigen Geschichte des Studios hin.

Das veröffentlichte Material zeigt außerdem eine Skriptseite mit B.J. und Fergus sowie Bloom und Wilson in Motion-Capturing-Anzügen. Einen Trailer oder Spielszenen präsentierten Xbox und Bethesda bei der Ankündigung jedoch nicht.

Die Hauptreihe pausiert seit 2017

Für Fans endet damit eine ausgesprochen lange Wartezeit. Der letzte große Hauptteil von MachineGames war Wolfenstein II: The New Colossus, der laut den damaligen Veröffentlichungsdetails am 27. Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschien. Eine Nintendo-Switch-Version folgte 2018.

Wolfenstein zählt zu den prägenden Namen der Ego-Shooter-Geschichte. Besonders Wolfenstein 3D legte 1992 wichtige Grundlagen für das Genre, bevor MachineGames die Reihe mit Wolfenstein: The New Order im Jahr 2014 neu interpretierte. Die moderne Geschichte rund um B.J. Blazkowicz wurde anschließend mit Wolfenstein: The Old Blood, Wolfenstein II: The New Colossus und dem Ableger Wolfenstein: Youngblood erweitert.

Wann Wolfenstein 3 erscheinen soll, bleibt vorerst offen. Ebenso fehlen Angaben zu möglichen Konsolenfassungen und einer PC-Version. Die bestätigte Rückkehr der bekannten Darsteller und das bereits präsentierte Skript zeigen jedoch, dass MachineGames nicht nur an einem frühen Konzept arbeitet, sondern die nächste Mission von B.J. Blazkowicz aktiv vorbereitet.

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