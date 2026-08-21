899 Euro für eine Xbox Series X? Leak nennt Preis der X25

Microsoft feiert den 25. Geburtstag der Xbox mit einer transparenten Sonderedition der Xbox Series X. Einen offiziellen Preis nannte das Unternehmen bislang nicht. Ein neuer Bericht geht nun jedoch von 899,99 Euro aus.

Die Information stammt vom französischen Magazin Dealabs. Dahinter steht der für zahlreiche korrekte Hardware-Leaks bekannte Nutzer billbil-kun.

Seinen Angaben zufolge soll die Xbox Series X25 Limited Edition in Europa für 899,99 Euro angeboten werden. Microsoft hat diesen Preis bislang nicht bestätigt.

Normale Series X im transparenten Gehäuse

Technisch handelt es sich nicht um eine leistungsfähigere Konsole. Die offizielle Ankündigung von Microsoft nennt die Leistung einer gewöhnlichen Xbox Series X sowie eine SSD mit einem Terabyte Speicherplatz.

Konsole Controller Konsole Das transparente „OG Green“-Gehäuse der Xbox Series X25 gibt den Blick auf Teile des Innenlebens frei. Controller Der Xbox Wireless Controller X25 kombiniert das transparente Design mit dem Jubiläumslogo und den klassischen Farben der ABXY-Tasten.

Der hohe Preis wäre somit vor allem auf das limitierte Design zurückzuführen. Das transparente „OG Green“-Gehäuse orientiert sich an der ersten Xbox aus dem Jahr 2001. Beim Einschalten leuchtet das charakteristische X auf der Oberseite grün. Auf der Vorderseite befindet sich außerdem ein Logo zum 25. Jubiläum.

Zur Kollektion gehört ein passender transparenter Xbox Wireless Controller. Dessen Bumper erinnern an die schwarzen und weißen Tasten des ursprünglichen „Duke“-Controllers. Microsoft zufolge werden Konsole und Controller gemeinsam als limitierte Kollektion verkauft. Der Controller erscheint zusätzlich separat.

Externer Inhalt von YouTube Beim Anzeigen wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt. Die Freigabe gilt nur für diese Einbettung. YouTube-Inhalt anzeigen Extern öffnenDatenschutzerklärung Nicht geladen

Verkauf angeblich am Black Friday

Laut Dealabs soll die Xbox Series X25 Limited Edition am 27. November 2026 erscheinen – und damit ausgerechnet am Black Friday. Microsoft bestätigte bislang lediglich eine Veröffentlichung im November in ausgewählten Märkten.

Auch eine Verfügbarkeit in Deutschland ist noch nicht ausdrücklich zugesichert. Informationen zu den teilnehmenden Händlern, der Stückzahl und dem Beginn der Vorbestellungen stehen ebenfalls aus.

Sollten sich die 899,99 Euro bestätigen, wäre die X25 eine der teuersten Xbox-Konsolen, die Microsoft bislang für den regulären Handel angeboten hat. Käufer würden für die Sonderedition einen deutlichen Aufpreis zahlen, ohne zusätzliche Leistung oder mehr Speicher zu erhalten.

Eine offizielle Vorstellung der Verkaufsdetails könnte im Rahmen der Gamescom folgen. Bis dahin sollten Preis und konkreter Erscheinungstermin als unbestätigte Informationen behandelt werden.

Wäre euch das transparente Jubiläumsdesign 899,99 Euro wert oder fällt der Aufpreis für eine technisch unveränderte Xbox Series X zu hoch aus? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.