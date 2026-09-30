Football Manager 27 kommt am 10. November 2026 direkt in den Xbox Game Pass

Der Xbox Game Pass erhält im November 2026 weiteren Nachschub zum Veröffentlichungstag. Sega und Sports Interactive haben bestätigt, dass Football Manager 27 am 10. November 2026 erscheint und direkt über Microsofts Abodienst spielbar sein wird.

Die PC und Mac Version gehört zum Angebot von Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass. Parallel erscheint Football Manager 27 Console für Xbox Series X|S und PlayStation 5, wobei die Xbox Fassung ebenfalls im Game Pass landet. Eine Version für Xbox One ist nicht mehr vorgesehen.

Eine langjährige Game-Pass-Serie setzt sich fort

Welche Versionen sind im Xbox Game Pass enthalten? Abonnenten erhalten erneut zwei eigenständige Ausgaben. Football Manager 27 richtet sich an Nutzer von PC und Mac, während Football Manager 27 Console für Xbox Series X|S optimiert wurde. Die Konsolenfassung dient zugleich als Grundlage für das Cloud-Gaming, da Microsofts Streaming-Infrastruktur auf angepasster Series X Hardware basiert.

Sports Interactive bestätigt außerdem eine offizielle Unterstützung für Handheld-PCs. Damit soll sich die umfangreiche Managementsimulation auch unterwegs komfortabler bedienen lassen, ohne auf eine abgespeckte Spielvariante ausweichen zu müssen.

Die Reihe ist inzwischen fest mit dem Game Pass verbunden. FM22, FM23 und FM24 erschienen jeweils direkt im Abo. Nachdem Football Manager 25 am 6. Februar 2025 nach mehreren Verschiebungen vollständig eingestellt worden war, verlängerte Sports Interactive die Verfügbarkeit von Football Manager 2024 auf den Abodiensten. Football Manager 26 folgte schließlich am 4. November 2025. FM27 wird somit der fünfte veröffentlichte Hauptteil in Folge, der zum Start im Game Pass landet.

Sports Interactive verfeinert den großen Umbau

Welche Neuerungen bietet Football Manager 27? Der neue Teil baut auf dem umfangreichen Wechsel zur Unity Engine auf, den Football Manager 26 vollzogen hatte. Statt eines weiteren grundlegenden Neustarts konzentriert sich das Studio auf eine übersichtlichere Benutzeroberfläche, weniger notwendige Klicks und besser nutzbare Vollbildansichten.

Menüs und Lesezeichen lassen sich flexibler anpassen, während zusätzliche Skalierungsoptionen verschiedene Bildschirmgrößen berücksichtigen. Das neue System Tactical Effectiveness soll zudem verständlicher darstellen, wie gut eine Mannschaft die vorgegebene Strategie beherrscht und im Training verinnerlicht hat.

Auch mehrere bekannte Bestandteile kehren zurück. Dazu zählen Pokalauslosungen, der Transfer Deadline Day und Heatmaps. Eine überarbeitete Transfer-KI soll realistischere Entscheidungen treffen. Mit Continue Flow lässt sich außerdem festlegen, wie häufig die Simulation für Nachrichten, Ergebnisse und andere Ereignisse unterbrochen wird.

Auf dem Platz verspricht Sports Interactive abwechslungsreichere Stadien und Zuschauer, dynamische Lichtverhältnisse, detailliertere Wettereffekte sowie dreidimensionales Gras. Aufwendigere Szenen vor und nach den Begegnungen sollen den Spieltag atmosphärischer präsentieren.

Das bisherige November-Programm

Welche Game-Pass-Spiele stehen für November 2026 fest? Mit Football Manager 27 sind aktuell drei Veröffentlichungen für den November 2026 bestätigt. Alle angekündigten Titel sollen unmittelbar zu ihrem jeweiligen Starttermin in den Katalog aufgenommen werden.

2. November 2026: Gravhounds

10. November 2026: Football Manager 27

11. November 2026: Thronefall

Auch über das Jahr 2026 hinaus bleibt Sega dem Abodienst treu. Persona 4 Revival ist für Ende Februar 2027 als Day-One-Veröffentlichung angekündigt. Persona 6 soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen, besitzt bislang aber noch keinen endgültigen Erscheinungstermin.

Freut ihr euch auf Football Manager 27 im Xbox Game Pass, oder interessieren euch Gravhounds und Thronefall mehr? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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