LEGO Star Wars – Leak deutet ersten UCS-Jedi Interceptor von Anakin für 2027 an

Ein Raumschiff aus der Prequel-Trilogie könnte im Jahr 2027 erstmals als großes Sammlermodell erscheinen. Laut einem aktuellen Leak plant LEGO eine Ultimate Collector Series-Version von Anakins Jedi Interceptor, die im August 2027 veröffentlicht werden soll.

Das bislang nicht offiziell angekündigte Set soll die Nummer 75484 tragen und für Erwachsene ab 18 Jahren gedacht sein. Angaben zum Preis, zur Teilezahl, zu den Abmessungen und zu den enthaltenen Minifiguren liegen derzeit noch nicht vor.

Als Vorlage dient offenbar Anakins gelber Eta-2-Jedi-Abfangjäger aus Star Wars: Episode III: Die Rache der Sith. Mit diesem kompakten Sternenjäger nimmt Anakin Skywalker gemeinsam mit Obi-Wan Kenobi an der Schlacht über Coruscant teil.

Der erste UCS-Auftritt des Eta-2

Warum ist LEGO 75484 für Star Wars-Fans besonders interessant? Obwohl LEGO Anakins Eta-2 bereits mehrfach umgesetzt hat, gehörte bislang keine dieser Versionen zur Ultimate Collector Series. Das neue Modell wäre somit der erste UCS-Jedi-Abfangjäger von Anakin und zugleich der erste Eta-2 innerhalb der Sammlerreihe.

Ganz ohne Jedi-Sternenjäger ist die UCS-Reihe allerdings nicht. Bereits im Jahr 2010 erschien LEGO 10215 Obi-Wans Jedi Starfighter mit 676 Teilen. Dieses Modell basiert auf einem Delta-7 und damit auf einer anderen Raumschiffklasse als Anakins späterer Eta-2.

Auch eine Verwechslung mit Anakins Sternenjäger aus Star Wars: The Clone Wars ist möglich. In der Animationsserie verwendet er unter anderem einen Delta-7B, während das geleakte UCS-Modell offenbar ausdrücklich den deutlich kompakteren Eta-2 aus Die Rache der Sith darstellen soll.

Alle bisherigen LEGO-Versionen von Anakins Eta-2

Welche Modelle von Anakins Jedi Interceptor sind bereits erschienen? Seit dem Kinostart von Die Rache der Sith im Jahr 2005 hat LEGO insgesamt acht Sets mit einer Variante des Eta-2 veröffentlicht. Da das Modell aus LEGO 7256 später für LEGO 7283 wiederverwendet wurde, verteilen sich diese acht Sets auf sieben eigenständige Konstruktionen.

LEGO 6966 Jedi Starfighter aus dem Jahr 2005

LEGO 7256 Jedi Starfighter and Vulture Droid aus dem Jahr 2005

LEGO 7283 Ultimate Space Battle aus dem Jahr 2005 mit dem Interceptor aus LEGO 7256

LEGO 9494 Anakin’s Jedi Interceptor aus dem Jahr 2012

LEGO 30244 Anakin’s Jedi Interceptor aus dem Jahr 2014

LEGO 75038 Jedi Interceptor aus dem Jahr 2014

LEGO 911952 Jedi Interceptor als Polybag aus dem Jahr 2019

LEGO 75281 Anakin’s Jedi Interceptor aus dem Jahr 2020

Die bislang letzte reguläre Version erschien im August 2020. Ein UCS-Release im August 2027 würde damit ziemlich genau sieben Jahre nach dem jüngsten großen Spielset folgen.

Zusätzlich kursieren Informationen zu LEGO 75464 Anakin Skywalkers Jedi Starfighter. Dieses wesentlich kleinere Modell soll aus 160 Teilen bestehen und im Januar 2027 erscheinen. Sollte sich der Leak bestätigen, könnten Fans innerhalb eines Jahres sowohl eine kompakte Variante als auch eine aufwendige Sammlerausgabe von Anakins Sternenjäger erhalten.

Ein großes Jubiläumsjahr für LEGO Star Wars

Welche weiteren UCS-Sets könnten 2027 erscheinen? Neben Anakins Jedi Interceptor werden ein UCS-Modell von Darth Vaders TIE Advanced für Mai 2027 und ein neuer Millennium Falcon für Oktober 2027 gehandelt. Damit könnte LEGO innerhalb eines Jahres gleich drei große Star Wars-Sammlermodelle veröffentlichen.

Der umfangreiche Plan würde zum 50. Jubiläum von Star Wars passen, das im Jahr 2027 gefeiert wird. Drei UCS-Veröffentlichungen innerhalb eines Kalenderjahres wären zudem kein völliges Novum, da LEGO bereits im Jahr 2025 eine vergleichbare Anzahl großer Sammlersets auf den Markt brachte.

Bis zu einer offiziellen Ankündigung sollten Setnummer, Veröffentlichungstermin und Modellbezeichnung dennoch als Gerücht betrachtet werden. Besonders Preis und Teilezahl dürften darüber entscheiden, ob Anakins erster UCS-Interceptor tatsächlich zu einem der LEGO Star Wars-Highlights des Jahres 2027 wird.

Würdet ihr euch Anakins Jedi Interceptor als UCS-Modell ins Regal stellen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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