LEGO PlayStation startet heute in den Verkauf: Die PS1 aus 1.911 Steinen bekommt Astro Bot als Zugabe

Über die Ankündigung der LEGO PlayStation haben wir bereits berichtet. Ab heute, dem 1. Oktober 2026, beginnt nun der Verkauf der nachgebauten PS1: Mitglieder von LEGO Insiders erhalten vorgezogenen Zugang, außerdem ist der Verkaufsstart bei PlayStation Direct vorgesehen. Der reguläre Verkauf bei LEGO beginnt am 4. Oktober. Der Preis liegt bei 159,99 Euro.

Interessant für Sammler ist eine inzwischen bestätigte Zugabe. Bei PlayStation Direct gibt es ein kleines LEGO-Set von Astro Bot ohne Aufpreis dazu, wenn beide Sets gemeinsam bestellt werden. Die Aktion läuft vom 1. bis 7. Oktober, solange der Vorrat reicht. Wichtig: Ihr müsst sowohl die LEGO PlayStation als auch LEGO Astro Bot in denselben Warenkorb legen. Der Preis für Astro Bot wird dann an der Kasse abgezogen.

Was steckt in der LEGO PlayStation?

Das Set mit der Nummer 72306 besteht aus 1.911 Teilen und bildet die erste PlayStation nahezu in Originalgröße nach. Neben der grauen Konsole gehört der ursprüngliche Controller dazu, der sich vorne einstecken lässt. Die Tasten für Power und Open besitzen bewegliche Mechanismen. Die aufgebaute Konsole ist etwa 26 Zentimeter breit, 19 Zentimeter tief und 6 Zentimeter hoch.

Bildquelle: Sony Interactive Entertainment / The LEGO Group

Im Inneren verbergen sich zwei herausnehmbare Mini-Dioramen. Eines erinnert mit einer kleinen Rennstrecke und Fahrzeugen an Gran Turismo, das andere zeigt eine Szene aus Ape Escape. Wer die Details nicht in der Konsole verstecken möchte, kann beide Dioramen separat ausstellen.

Der zusätzliche LEGO Astro Bot besteht aus 276 Teilen. Kopf und Arme lassen sich bewegen; austauschbare Augen verändern seinen Gesichtsausdruck. Laut PlayStation gilt die Gratisaktion nur für einen gemeinsamen Kauf und höchstens einmal pro Kunde.

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