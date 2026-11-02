CD Projekt Red verstärkt seine Reihen mit weiterer Rollenspielerfahrung aus Tschechien. Zbyněk Zelinka, bislang Lead Technical Designer bei Warhorse Studios, ist zum polnischen Entwickler gewechselt und arbeitet dort nun als Senior Gameplay Designer.

Damit haben innerhalb eines Jahres drei erfahrene Entwickler aus dem Team von Kingdom Come: Deliverance 2 bei CD Projekt Red angeheuert. Für The Witcher 4 kommt die personelle Bewegung zu einem wichtigen Zeitpunkt, denn das Open-World-Rollenspiel befindet sich in der intensivsten Produktionsphase und soll 2028 erscheinen.

Drei Warhorse-Veteranen wechseln zu CD Projekt Red

Aus dem aktualisierten Karriereprofil von Zbyněk Zelinka geht hervor, dass der Entwickler zuvor rund sieben Jahre bei Warhorse Studios tätig war. Dort begann er als Technical Designer, stieg zum Senior Technical Designer auf und übernahm 2025 schließlich eine leitende Position.

Die drei bisherigen Wechsel decken mehrere zentrale Bereiche moderner Rollenspiele ab:

Zbyněk Zelinka: ehemaliger Lead Technical Designer bei Warhorse Studios, jetzt Senior Gameplay Designer bei CD Projekt Red

Karel Kolmann: ehemaliger Lead Gameplay Designer bei Warhorse Studios, jetzt Senior Quest Designer für The Witcher 4

Zdeněk Glatz: ehemaliger Lead Level Designer sowie Autor bei Warhorse Studios, jetzt Senior Open World Designer bei CD Projekt Red

Kolmann ist nachweislich direkt The Witcher 4 zugeordnet. Bei Zelinka und Glatz nennt das öffentlich einsehbare Karriereprofil dagegen kein konkretes Projekt. CD Projekt Red entwickelt neben dem neuen Witcher-Abenteuer unter anderem Cyberpunk 2 und weitere Produktionen.

Produktion von The Witcher 4 wächst weiter

Unabhängig von der konkreten Projektverteilung fährt CD Projekt Red die Entwicklung seines nächsten großen Rollenspiels deutlich hoch. Laut der offiziellen Halbjahrespräsentation 2026 arbeiteten zum 31. Juli 2026 insgesamt 519 Entwickler an The Witcher 4. Ende April 2026 waren es noch 513 Beschäftigte.

Das Spiel bleibt damit die mit Abstand größte Produktion des Studios. Zum Vergleich: Cyberpunk 2 beschäftigte Ende Juli 2026 insgesamt 184 Entwickler. Für CD Projekt Red steigen zugleich die Investitionen in laufende Projekte, wobei The Witcher 4 zu den wichtigsten Schwerpunkten gehört.

Die Erfahrung der drei ehemaligen Warhorse-Entwickler passt grundsätzlich gut zu den Anforderungen eines großen Open-World-Rollenspiels. Kingdom Come: Deliverance 2 verbindet weitläufige Gebiete mit komplexen Gameplay-Systemen, verzweigten Aufgaben und einer stark auf Konsequenzen ausgerichteten Spielwelt. Genau diese Bereiche werden bei CD Projekt Red nun durch die drei Neuzugänge abgedeckt.

Ciri übernimmt 2028 die Hauptrolle

The Witcher 4 wurde am 13. Dezember 2024 im Rahmen der Game Awards offiziell enthüllt. CD Projekt Red bestätigte dabei Ciri als neue Protagonistin. Das mit Unreal Engine 5 entwickelte Spiel eröffnet eine neue Saga und soll das bislang ambitionierteste Open-World-Abenteuer des Studios werden.

Als geplantes Release-Zeitfenster nennt CD Projekt Red inzwischen das Jahr 2028. Bis dahin hält das Unternehmen die Marke mit weiteren Veröffentlichungen präsent. Für 2027 ist mit Songs of the Past eine neue Erweiterung für The Witcher 3: Wild Hunt geplant, in der Geralt erneut im Mittelpunkt steht.

Ob The Witcher 4 bei seiner Veröffentlichung eine ähnlich gewaltige Aufmerksamkeit wie GTA 6 erreichen kann, hängt letztlich von den kommenden Präsentationen ab. Mit mehr als 500 Entwicklern und zusätzlicher Erfahrung aus Kingdom Come: Deliverance 2 stellt CD Projekt Red dafür bereits ein enorm großes Team auf.

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