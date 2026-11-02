Wenige Tage vor dem Start von World of Warcraft: Forever zeichnet sich eine umfangreiche Überarbeitung mehrerer Klassen ab. Besonders Magier und Druiden müssen laut Daten aus dem aktuellen Launch-Client mit deutlichen Abschwächungen rechnen, nachdem Blizzard ihre Talentbäume während der Beta noch in anderer Form präsentiert hatte.

Die Änderungen wurden bislang nicht vollständig in separaten Patchnotes erläutert und konnten nach dem Ende der Beta am 21. Oktober 2026 nicht mehr regulär getestet werden. In Deutschland startet World of Warcraft: Forever am 5. November 2026 um 00:00 Uhr MEZ, wie Blizzard auf der offiziellen Webseite bestätigt.

Druiden verlieren Berserker und früh verfügbare Tank-Stärke

Am schwersten trifft es den Wildheitsdruiden. Das zuvor von Blizzard in der Klassenübersicht vorgestellte 31-Punkte-Talent Berserker ist im Launch-Client nicht mehr vorhanden. Die Fähigkeit sollte Furchteffekte entfernen, vorübergehend Immunität gewähren und Urtümlicher Biss ohne Abklingzeit gegen bis zu drei Ziele einsetzbar machen.

Stattdessen bilden Urtümlicher Biss und Machtverschiebung nun stärker voneinander getrennte Abschlussmöglichkeiten für Bären- und Katzenkonfigurationen. Urtümlicher Biss verursacht zwar mehr Schaden, sitzt jedoch deutlich tiefer im Talentbaum. Das dürfte vor allem das Hochstufen als Tank erschweren, weil der wichtige Angriff zum Aufbau hoher Bedrohung erst später verfügbar wird.

Berserker wurde aus dem Talentbaum entfernt.

Urtümlicher Biss wandert von einer frühen Position zum Ende des Wildheitsbaums.

Machtverschiebung wird ebenfalls zu einer späten Option für Katzengestalt.

Wildes Wachstum besitzt nun eine Wirkzeit von drei Sekunden.

Mondkingestalt und Rudelführer gewähren denselben Bonus und lassen sich nicht kombinieren.

Zusätzlich verlieren Tauren einen Teil ihrer bisherigen Volksboni. Ausdauer erhöht gemäß den letzten Entwicklungsnotizen nur noch die Gesundheit um fünf Prozent. Zusätzliche Trefferchance oder erhöhter kritischer Schaden sind nicht länger enthalten.

Magier müssen ihre Talentverteilung neu planen

Auch Magier bekommen einen weitreichenden Umbau. Frostschlag wurde aus dem Zauberbuch entfernt, während Eislanze gegen eingefrorene Ziele stärker ausfällt, dafür aber eine Abklingzeit von acht Sekunden erhält. Dadurch kann der Zauber innerhalb eines kurzen Einfrierfensters meist nur einmal eingesetzt werden.

Im Feuerbaum sinkt der Bonus von Kritische Masse von zehn auf sechs Prozent kritische Trefferchance. Gleichzeitig verschiebt Blizzard mehrere Talente und entfernt Arkane Fokussierung. Das Talent gewährte bislang bis zu fünf Prozent Trefferchance für arkane Zauber.

Als Ausgleich wirkt Präzision nun auf sämtliche Zauber und bietet bis zu sechs Prozent Trefferchance. Allerdings befindet sich das Talent weiterhin im Frostbaum. Arkanmagier müssen somit Punkte außerhalb ihrer eigentlichen Spezialisierung investieren, wenn sie den vollständigen Bonus erhalten möchten.

World of Warcraft Forever setzt auf langfristigen Fortschritt

Die kurzfristigen Balanceänderungen treffen ein Spiel, das sich bewusst zwischen Classic und modernem WoW positioniert. Forever bleibt zunächst bei Stufe 60, ergänzt neue Ausrüstung, zusätzliche Klassenkombinationen, die Himmelsgeborenen und erstmals spielbare Paladine der Verlassenen.

Über das Vermächtnissystem werden accountweite Vermächtnispunkte gesammelt, mit denen Charaktere früher auf bestimmte Vorteile zugreifen können. Dadurch sollen weitere Charaktere abwechslungsreicher aufsteigen, ohne dass Zweitcharaktere für den Fortschritt zwingend notwendig sind.

Gemeinschaft spielt ebenfalls eine zentrale Rolle. Das Lagersystem verwandelt Kochstellen in gemeinsame Rastplätze mit Berufsgegenständen, Stärkungseffekten und Möglichkeiten zur Vorbereitung. Ob Magier und Druiden unter diesen Bedingungen zum Launch konkurrenzfähig bleiben, können Fans allerdings erst nach der Öffnung der Server praktisch erproben.

Öffnet in einem neuen Tab