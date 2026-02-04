PlayStation Plus liefert am Dienstag, dem 3. November 2026, offiziell drei neue Monatsspiele. Technisch betrachtet stecken in der Auswahl allerdings fünf vollständige Games, da eine der Neuheiten gleich drei Abenteuer mit Lara Croft umfasst.

Die November-Auswahl steht Mitgliedern aller drei Tarife ohne weitere Kosten zur Verfügung. Wer die Titel rechtzeitig seiner Bibliothek hinzufügt, kann sie laut den PlayStation Plus-Bedingungen mit einer aktiven Mitgliedschaft auch nach dem Angebotszeitraum herunterladen und spielen.

Diese fünf Spiele stecken in der November-Auswahl

Im deutschsprachigen PlayStation Blog nennt Sony drei Produkte für den November 2026. Tomb Raider IV bis VI Remastered besteht jedoch aus drei eigenständigen Klassikern, weshalb Abonnenten insgesamt auf fünf Spiele kommen:

Dead Island 2 für PS5 und PS4

Monster Train 2 für PS5

Tomb Raider: The Last Revelation für PS5 und PS4

Tomb Raider: Chronicles für PS5 und PS4

Tomb Raider: The Angel of Darkness für PS5 und PS4

Dead Island 2 schickt euch in ein von Zombies überranntes Los Angeles. Das Action-Rollenspiel lässt sich allein oder im Online-Koop mit bis zu drei Personen spielen und setzt auf Nahkämpfe mit einem umfangreichen Waffenarsenal.

Monster Train 2 ist dagegen ein Einzelspieler-Deckbuilding-Roguelite. An Bord eines Zuges befehligt ihr verschiedene Clans, verbessert Karten und verteidigt drei vertikal angeordnete Ebenen gegen angreifende Gegner.

Drei Tomb Raider-Klassiker in einem Paket

Den rechnerischen Bonus liefert Tomb Raider IV bis VI Remastered. Die Sammlung enthält überarbeitete Versionen von The Last Revelation, Chronicles und The Angel of Darkness. Bei allen drei Abenteuern kann jederzeit zwischen den ursprünglichen Polygonmodellen und der modernisierten Darstellung gewechselt werden.

Damit erhalten Fans einen zusammenhängenden Abschnitt aus Lara Crofts klassischer Ära. Besonders The Angel of Darkness besitzt aufgrund seiner problematischen ursprünglichen Veröffentlichung einen speziellen Ruf, während The Last Revelation und Chronicles stärker an das bekannte Spielprinzip der frühen Serienteile anknüpfen.

Alle drei November-Pakete lassen sich vom 3. November 2026 bis zum 30. November 2026 der eigenen Bibliothek hinzufügen. Bis zum Wechsel am 3. November 2026 bleibt außerdem Zeit, die bisherigen Monatsspiele F1 25, Hunt: Showdown 1896 und Earth Defense Force: World Brothers 2 zu sichern.

Weitere Änderungen folgen am 17. November 2026

Die Monatsspiele sind nicht mit den wechselnden Titeln des Spielekatalogs für Extra und Premium gleichzusetzen. Die November-Neuzugänge für diese beiden höheren Tarife sind noch nicht angekündigt und sollen separat folgen.

Für den 17. November 2026 stehen zugleich Abgänge aus dem Spielekatalog an. Zu den prominentesten betroffenen Titeln gehören Grand Theft Auto V und Red Dead Redemption 2. Anders als bei rechtzeitig eingelösten Monatsspielen endet der Zugriff auf Katalogtitel, sobald sie den Dienst verlassen.

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