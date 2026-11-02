GTA 6 will nicht nur registrieren, welche Verbrechen Jason und Lucia begehen. Das neue Criminal Profile soll vor allem bewerten, wie die beiden dabei vorgehen. Kontrollierte Überfälle, unnötige Eskalationen und wahllose Gewalt könnten dadurch langfristig unterschiedlich behandelt werden.

Rockstar Norths Co-Studioleiter Rob Nelson erläuterte das System in einem Interview mit IGN. Demnach geht es nicht darum, Jason und Lucia in gut oder böse einzuteilen. Stattdessen soll das Spiel erkennen, ob ihr nur die für ein Verbrechen notwendigen Handlungen ausführt oder regelmäßig deutlich weiter geht.

Vier gemeldete Stufen des Criminal Profile

Aus einem ausführlichen Preview-Bericht von TGG gehen vier mögliche Einstufungen hervor. Rockstar Games hat diese Aufteilung bislang allerdings nicht als endgültige und vollständige Liste veröffentlicht.

Professional: Steht für kontrolliertes Vorgehen, Zurückhaltung und den Verzicht auf unnötige Verletzungen oder Tötungen.

Steht für kontrolliertes Vorgehen, Zurückhaltung und den Verzicht auf unnötige Verletzungen oder Tötungen. Aggressive: Beschreibt ein offensiveres Vorgehen, bei dem Situationen häufiger eskalieren.

Beschreibt ein offensiveres Vorgehen, bei dem Situationen häufiger eskalieren. Violent: Soll für wiederkehrende und deutlich stärkere Gewalt stehen.

Soll für wiederkehrende und deutlich stärkere Gewalt stehen. Psycho: Markiert dem Bericht zufolge ein besonders chaotisches und rücksichtsloses Verhalten.

Entscheidend ist damit nicht allein, ob ihr einen Laden ausraubt oder ein Fahrzeug stehlt. Ein Überfall, bei dem Geiseln kontrolliert und unnötige Opfer vermieden werden, könnte anders gewertet werden als eine Aktion, die in einem wahllosen Angriff auf Zivilisten endet. Konkrete Punktwerte, Schwellen oder Berechnungen sind nicht bekannt.

In Preview-Berichten taucht zudem ein extremer Zustand auf, der teils als Shattered und teils als Irredeemable bezeichnet wird. Ob es sich dabei um eine dauerhaft gesperrte Einstufung oder lediglich um unterschiedliche Beschreibungen desselben Zustands handelt, hat Rockstar nicht erläutert. Auch die Möglichkeit, ein verschlechtertes Profil durch hilfreiche Handlungen wieder zu verbessern, ist mechanisch noch nicht genauer beschrieben.

Jason und Lucia könnten getrennt bewertet werden

Nach den bisherigen Preview-Informationen besitzen Jason und Lucia jeweils ein eigenes Criminal Profile. Damit wäre es möglich, Jason als kontrollierten Profi zu spielen, während Lucia bei ihren Einsätzen wesentlich brutaler vorgeht. Wie stark solche Unterschiede ihre Beziehung, gemeinsame Dialoge oder einzelne Missionen beeinflussen, wurde nicht detailliert offengelegt.

Nelson zufolge können wiederholte Handlungen beeinflussen, wie die Welt reagiert und wie sich Teile der Geschichte entwickeln. Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass bestimmte Profile zu eigenen Enden führen. Konkrete Auswirkungen auf NPC-Reaktionen, Polizeitaktiken oder verfügbare Aufträge sind bislang nicht benannt.

Mehr als eine Erweiterung des Fahndungssystems

Das Criminal Profile arbeitet unabhängig vom bekannten Wanted-System. Fahndungssterne bilden die unmittelbare Reaktion auf ein gemeldetes Verbrechen ab. Sobald die Polizei abgeschüttelt wurde, endet diese akute Verfolgung.

Das Criminal Profile soll dagegen Muster über einen längeren Zeitraum erfassen. Zwei Durchgänge könnten deshalb denselben hohen Fahndungslevel erreichen, aber unterschiedlich bewertet werden. Wer nach einem gescheiterten Raub flieht, hinterlässt möglicherweise ein anderes Profil als jemand, der regelmäßig unbeteiligte Personen angreift.

Damit erhält die spielerische Freiheit potenziell Konsequenzen, die über eine einzelne Verfolgungsjagd hinausgehen. Wie weit diese Reaktivität tatsächlich reicht, dürfte spätestens mit der Veröffentlichung von GTA 6 am 19. November 2026 auf PlayStation 5 und Xbox Series X und S deutlich werden.

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