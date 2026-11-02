Mehr als zwei Jahrzehnte nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung erhält Resident Evil 4 eine Funktion, die Capcom dem Horror-Klassiker nie spendiert hat. Eine von Darksoul309222 entwickelte Mod erweitert die PC-Version von 2005 um einen Koop-Modus für zwei Personen.

Damit lässt sich Leon S. Kennedys gefährliche Rettungsmission gemeinsam bestreiten. Statt allein gegen die von Las Plagas befallenen Dorfbewohner und die Anhänger von Los Illuminados anzutreten, bewegen sich zwei Leon-Figuren durch dieselbe Spielwelt und kämpfen Seite an Seite.

Koop-Mod für Resident Evil 4 steht bereit

Die Multiplayer-Mod auf Nexus Mods wurde am 13. Oktober 2026 veröffentlicht und zuletzt am 16. Oktober 2026 aktualisiert. Sie richtet sich ausschließlich an die PC-Fassung des ursprünglichen Resident Evil 4 und unterstützt zwei Personen.

Einen klassischen Splitscreen-Modus gibt es nicht. Beide Teilnehmer starten jeweils eine eigene Spielinstanz und verbinden diese miteinander. Die derzeitige Umsetzung setzt laut Entwickler die Spielversion 1.1.0 voraus.

Auch bei der Charakterauswahl gibt es noch eine deutliche Einschränkung. Beide Personen übernehmen Leon, während Ada Wong und Ashley Graham nicht als alternative Figur für den zweiten Platz bereitstehen. Der Entwickler arbeitet außerdem an einer besseren Unterstützung weiterer Mods, darunter das beliebte Resident Evil 4 HD Project.

Interessierte sollten den frühen Entwicklungsstand berücksichtigen. Nexus Mods kennzeichnet Teile des Downloads derzeit aufgrund automatischer Sicherheitsprüfungen, während Darksoul309222 für aktuelle Fassungen und Hilfestellungen auf den eigenen Discord-Server verweist. Die Installation erfolgt entsprechend auf eigene Verantwortung.

Der Koop-Modus kam offiziell erst mit Resident Evil 5

Das ursprüngliche Resident Evil 4 erschien Anfang 2005 zunächst für den Nintendo GameCube. Die europäische GameCube-Fassung war als reines Einzelspieler-Erlebnis ausgelegt, wie auch die weiterhin erreichbare Produktseite von Nintendo ausweist.

Capcom führte einen vollständigen Kampagnen-Koop erst mit Resident Evil 5 ein. Dort kämpfen Chris Redfield und Sheva Alomar gemeinsam gegen ihre Gegner. Weitere offizielle Koop-Erfahrungen folgten später in mehreren Teilen und Ablegern:

Resident Evil 5

Resident Evil 6

Resident Evil Revelations 2

Resident Evil: The Umbrella Chronicles

Resident Evil: The Darkside Chronicles

Resident Evil: Operation Raccoon City

Gerade Resident Evil 5 übernahm viele Grundlagen seines Vorgängers, darunter die Schulterkamera und den stärkeren Action-Fokus. Die nachträglich ergänzte Zusammenarbeit passt deshalb erstaunlich gut zum Spielprinzip von Resident Evil 4, auch wenn Missionen, Gegnerzahlen und Schwierigkeitsgrad ursprünglich nur für eine einzelne Person entworfen wurden.

Auch das Remake besitzt eine inoffizielle Multiplayer-Mod

Wer lieber die moderne Neuauflage von 2023 spielt, kann ebenfalls auf ein Fanprojekt zurückgreifen. Eine separate Multiplayer-Mod für Resident Evil 4 Remake befindet sich seit Juni 2026 in einer Beta- beziehungsweise Testphase.

Für Fans des Originals liefert die neue Mod dennoch einen besonderen Grund für eine Rückkehr. Nach 21 Jahren lässt sich die Reise durch das abgelegene spanische Dorf erstmals gemeinsam erleben, auch wenn dafür momentan noch zwei Versionen von Leon durch die Geschichte laufen.

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