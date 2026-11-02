Bend Studio könnte sein nächstes großes PlayStation-Spiel im Jahr 2027 vorstellen. Das geht aus einem neuen Bericht hervor, der sich auf anonyme, mit dem Projekt vertraute Quellen beruft. Auch eine Veröffentlichung im selben Jahr soll intern diskutiert werden, wobei die Enthüllung offenbar das deutlich konkretere Ziel darstellt.

Nach Informationen von MP1st handelt es sich um ein bislang unangekündigtes Third-Person-Spiel mit Koop-Elementen. Sony und Bend Studio haben weder das Projekt noch das mögliche Release-Zeitfenster offiziell bestätigt.

Enthüllung und möglicher Release im Jahr 2027

Die Präsentation soll dem Bericht zufolge im Laufe des Jahres 2027 stattfinden. Das Projekt sei in der Entwicklung weiter vorangeschritten, als Außenstehende möglicherweise vermuten würden, weshalb auch eine Veröffentlichung vor Ende 2027 im Raum stehe.

Gerade der zweite Teil des Zeitplans dürfte jedoch noch beweglich sein. Eine Enthüllung und der Verkaufsstart innerhalb desselben Jahres sind bei großen PlayStation-Produktionen grundsätzlich möglich, der Bericht liefert aber weder einen konkreten Monat noch Angaben zu internen Meilensteinen.

Unbekannt bleiben außerdem der Name, das Szenario und die genaue Umsetzung des Koop-Modus. MP1st zufolge soll es sich nicht um Days Gone 2 handeln. Ob Bend Studio stattdessen eine neue Marke entwickelt oder an einer anderen bekannten PlayStation-Reihe arbeitet, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.

Koop-Spiel ohne Live-Service-Ausrichtung

Eine entscheidende Abgrenzung betrifft das Geschäftsmodell. Zwar soll gemeinsames Spielen ein Teil des Konzepts sein, als dauerhaft ausgebautes Live-Service-Spiel sei das Projekt aber nicht geplant. Koop-Funktionen bedeuten somit nicht automatisch, dass saisonale Inhalte, regelmäßige Battle-Pässe oder eine langfristige Service-Struktur vorgesehen sind.

Wie umfangreich die Mehrspieler-Komponente ausfällt, ist offen. Denkbar wären eine vollständig gemeinsam spielbare Kampagne, optionale Koop-Missionen oder einzelne Modi für mehrere Teilnehmer. Der Bericht legt sich auf keine dieser Varianten fest.

Auch mögliche Abkürzungen bei der Produktion sind nicht belegt. Bend Studio könnte vorhandene Technologien und interne Werkzeuge verwenden, doch konkrete Behauptungen über wiederverwertete Assets, eine bestimmte Engine oder übernommene Spielsysteme lassen sich derzeit nicht bestätigen.

Neustart nach dem eingestellten Live-Service-Projekt

Die gemeldete Ausrichtung ist vor allem wegen der jüngeren Geschichte des Studios interessant. Bend Studio hatte 2022 im PlayStation Blog offiziell eine neue Marke mit Mehrspieler-Inhalten angekündigt, die auf den Open-World-Systemen von Days Gone aufbauen sollte.

Dieses unangekündigte Live-Service-Projekt wurde im Januar 2025 von Sony eingestellt. Die von Bloomberg gemeldete Entscheidung betraf neben Bend Studio auch ein separates Projekt von Bluepoint Games.

Das nun beschriebene Third-Person-Spiel wäre demnach ein neuer Anlauf und zugleich eine klare Abkehr von der vorherigen Live-Service-Planung. Eine offizielle Präsentation müsste vor allem die Identität des Projekts, den Umfang der Koop-Funktionen und den tatsächlichen Veröffentlichungstermin klären.

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