Iron Man: EA Motive arbeitet an neuem Spiel mit dem beliebten Marvel-Helden

Marvel Entertainment und Motive Studio haben bekannt gegeben, dass sich aktuell ein neues Spiel mit dem Superhelden Iron Man in Entwicklung befindet. An dem Projekt sind einige erfahrene Entwickler*innen beteiligt, bis zum Release dürfte es trotzdem noch ein bisschen dauern.

EA Motive hatte zuletzt das von der Kritik gelobte Star Wars: Squadrons veröffentlicht und arbeitet zur Zeit am Remake des ersten Dead Space, das am 27. Januar 2023 für PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen soll.

Marvel: Neues Iron Man-Spiel

Bei dem neuen Iron Man-Spiel handelt es sich demnach um ein Action-Adventure für Singleplayer aus der Third-Person-Perspektive. Die Entwicklung leitet Olivier Proulx, der zuvor unter anderem an Marvel’s Guardians of the Galaxy beteiligt war und daher Erfahrung auf dem Gebiet mitbringt. Zur neuen Aufgabe sagte Proulx:

„Es ist eine Ehre und ein Privileg, die Möglichkeit zu haben, ein Videospiel zu entwickeln, das auf einem der kultigsten Superhelden der heutigen Unterhaltungsbranche basiert, […] Wir haben die großartige Chance, eine neue und einzigartige Geschichte zu erschaffen, die wir unser Eigen nennen können. Marvel ermutigt uns, etwas Neues zu schaffen. Wir haben eine Menge Freiheiten, was für das Team sehr reizvoll ist.“

Bill Rosemann, der Vice President und Creative Director von Marvel Games gab ebenfalls einen Kommentar zum angekündigten Titel ab:

„Wir sind begeistert, mit dem talentierten Team von Motive Studio zusammenzuarbeiten, um ihre originelle Vision von einem der wichtigsten, mächtigsten und beliebtesten Charaktere von Marvel zu verwirklichen […] Ihre Erfahrung, sowohl etablierte Unterhaltungswelten als auch spannendes Gameplay zu liefern – kombiniert mit ihrer authentischen Leidenschaft für die gepanzerte Ikone – wird unser Bestreben beflügeln, einen Liebesbrief an einen legendären Helden in Form des ultimativen Iron Man-Videospiels zu liefern.“

Wann und für welche Plattformen das neue Iron Man-Spiel erscheinen soll, ist aktuell unklar. Aktuell befindet sich der Titel noch in der Pre-Production, bis zur Veröffentlichung dürften also noch ein paar Jahre vergehen.