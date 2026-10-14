Spellogger auf Steam – Cozy Fantasy-RPG mit magischer Holzfällerarbeit

Wer sich schon immer gefragt hat, wie eine Mischung aus Stardew Valley und The Elder Scrolls 5: Skyrim aussehen könnte, bekommt mit Spellogger eine überraschend passende Antwort. Das kommende Steam-Spiel verbindet gemütliche Alltagsaufgaben mit einer kompakten offenen Fantasy-Welt, Rollenspiel-Fortschritt und Erkundung aus der Ego-Perspektive.

Entwickelt wird Spellogger von Basti Games. Statt einen klassischen Abenteurer zu verkörpern, schlüpft ihr in die Rolle eines magiebegabten Holzfällers, der Bäume nicht nur mit einer Axt bearbeitet, sondern gleich ganze Baumgruppen mithilfe mächtiger Zauber zu Fall bringt.

Magische Forstarbeit trifft auf gemütliches Landleben

Wie verbindet Spellogger Stardew Valley mit Skyrim? Die Erkundung erinnert durch die Ego-Perspektive, versteckte Gegenstände und mehrstufige Questreihen an ein klassisches Fantasy-Rollenspiel. Die offene Welt soll bewusst klein und dicht gestaltet sein, damit sich das Erkunden lohnt und Geheimnisse nicht über eine unnötig große Karte verteilt werden.

Zwischen den Abenteuern warten entspannte Routinen. Ihr restauriert ein heruntergekommenes Zuhause, baut Werkbänke, pflanzt Nutzpflanzen an und kümmert euch im Wechsel der Jahreszeiten um euren Garten. Darüber hinaus könnt ihr angeln, Nahrung sammeln, Handel betreiben, magische Tränke verwenden und euer Heim zu einem individuellen Rückzugsort ausbauen.

Für langfristige Motivation sorgt ein Rollenspielsystem mit Erfahrungspunkten und mehreren ungewöhnlich benannten Talentbäumen. Dazu gehören unter anderem Lumbermancy, Sawmanism, Axechanting und Barkane Magic. Neue Fähigkeiten sollen die Holzarbeit effizienter machen, während Quests für die Bewohner von Dale mehr über deren Persönlichkeiten, Motivationen und die Geheimnisse der Spielwelt verraten.

Kostenlose Demo steht auf Steam bereit

Wann erscheint Spellogger für den PC? Auf Steam wird die Veröffentlichung derzeit für 2026 geführt, ein konkreter Termin steht allerdings noch nicht fest. Interessierte können Spellogger bereits auf ihre Wunschliste setzen und seit dem 17. Juni 2026 eine kostenlose Demo herunterladen.

Die Testversion umfasst ungefähr die Hälfte der Spielwelt, begrenzt jedoch verfügbare Inhalte, Stufen und Fortschrittsmöglichkeiten. Trotzdem lassen sich bereits zahlreiche Gebiete erkunden und erste Fähigkeiten aus den Bereichen Muscle Mastery und Barkance School of Magic freischalten. Spellogger ist als Singleplayer-Spiel für Windows geplant und bietet Steam-Erfolge, Steam Cloud sowie vollständige Controller-Unterstützung. Aktuell wird auf der Store-Seite ausschließlich Englisch als unterstützte Sprache aufgeführt.

Wie gefällt euch die Mischung aus gemütlicher Lebenssimulation, magischer Holzarbeit und Fantasy-Rollenspiel? Schreibt uns eure Meinung zu Spellogger in die Kommentare.

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