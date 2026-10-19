Steam macht Cartomancy Anthology gratis – 22 Tarot-Spiele in einer Sammlung

Auf Steam ist seit dem 2. Oktober 2026 ein ungewöhnliches Indie-Projekt dauerhaft kostenlos erhältlich. Cartomancy Anthology vereint 22 eigenständige Spiele in einer Sammlung und kann ohne zeitliche Begrenzung zur eigenen Bibliothek hinzugefügt werden.

Die Anthologie erschien ursprünglich am 9. August 2022 als kostenpflichtiger Titel für Windows und macOS. Trotz der Umstellung auf ein kostenloses Modell handelt es sich nicht um einen schlecht aufgenommenen Release. Die bisherigen Nutzerbewertungen auf Steam fallen insgesamt positiv aus.

Eine Spielesammlung im Zeichen des Tarots

Was steckt in Cartomancy Anthology? Die Sammlung orientiert sich an den 22 Karten der Großen Arkana des Tarots. Jede Karte steht für ein separates Spiel, das ihre Bedeutung, Emotionen oder damit verbundene Lebensthemen aufgreift.

Entsprechend abwechslungsreich präsentiert sich das Paket. Enthalten sind unter anderem Plattformer, Visual Novels, Kochsimulationen, Angelspiele und experimentelle interaktive Erlebnisse. Viele Beiträge lassen sich in einer einzigen Sitzung abschließen, bereits entdeckte Titel können anschließend beliebig oft erneut gestartet werden.

Vor jedem Erlebnis stellt Cartomancy Anthology das verantwortliche Team vor. Dadurch können Interessierte direkt nachvollziehen, von wem der jeweilige Beitrag stammt und später nach weiteren Projekten der beteiligten Entwickler suchen. An der gesamten Produktion wirkten 22 Teams mit insgesamt mehr als 70 Entwicklern mit.

Vom Kickstarter-Projekt zum kostenlosen Steam-Spiel

Wie entstand die ungewöhnliche Anthologie? Die Entwicklung begann mit einer Kickstarter-Kampagne im Oktober 2021. Insgesamt kamen 31.791 US-Dollar von 659 Unterstützern zusammen, womit das ursprüngliche Finanzierungsziel erreicht wurde.

Eine geplante Version für Nintendo Switch wurde allerdings nicht umgesetzt, da das entsprechende zusätzliche Finanzierungsziel ausblieb. Cartomancy Anthology erschien deshalb ausschließlich für den PC und Mac über Steam sowie über itch.io.

Entwickler Compact und Publisher Code Coven haben die Entfernung des bisherigen Preises bislang nicht näher kommentiert. Auf Steam wird der Titel inzwischen als kostenloses Spiel geführt, weshalb kein Aktionsende und keine spätere Rückkehr zum bisherigen Preismodell angekündigt sind.

Kurze Experimente mit ernsten Themen

Für wen eignet sich der kostenlose Download? Cartomancy Anthology richtet sich vor allem an Fans kleiner Indie-Spiele, die gern unterschiedliche Ideen, Grafikstile und Genres ausprobieren. Die Sammlung funktioniert weniger wie ein einzelnes umfangreiches Abenteuer und eher wie ein Album aus kompakten interaktiven Werken.

Einige Beiträge beschäftigen sich mit sensiblen Themen wie psychischer Gesundheit oder Tod. Passende Inhaltswarnungen werden vor dem Start angezeigt. Einzelne Spiele können zudem übersprungen werden, ohne dass sie zuvor abgeschlossen werden müssen.

Weitere Titel, die inzwischen dauerhaft kostenlos über Steam angeboten werden, sind Phobos Down, Jump Adventures und der schnelle Ego-Shooter Cyberfrags ’69. Bei Cartomancy Anthology ist das Paket aus 22 Spielen jedoch besonders umfangreich und dürfte Fans experimenteller Produktionen einige interessante Abende bescheren.

Werdet ihr Cartomancy Anthology kostenlos ausprobieren oder kennt ihr bereits eines der enthaltenen Spiele? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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