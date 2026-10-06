Steam-Strategiespiel Save the Earth bald kostenpflichtig – so lange gratis﻿

Steam-Nutzer können sich derzeit das 2023 veröffentlichte Strategiespiel Save the Earth kostenlos für ihre Bibliothek sichern. Viel Zeit bleibt dafür allerdings nicht, denn Entwickler GameFirst bereitet den Wechsel vom Free-to-Play-Modell zu einem kostenpflichtigen Angebot vor.

Wer die kostenlose Lizenz rechtzeitig aktiviert, darf das Spiel dauerhaft behalten und auch nach der Umstellung weiterspielen. Ein späterer Kauf ist für bestehende Besitzer nicht notwendig.

Das Zeitfenster für die kostenlose Lizenz

Wie lange bleibt Save the Earth kostenlos? GameFirst kündigte die Änderung am 5. Oktober 2026 an. Demnach soll die kostenpflichtige Veröffentlichung frühestens eine Woche später erfolgen, weshalb Steam-Nutzer mindestens bis zum 12. Oktober 2026 Zeit haben sollten.

Ein verbindlicher Termin für die Umstellung steht noch nicht fest und soll separat bekannt gegeben werden. Interessierte sollten Save the Earth deshalb möglichst früh ihrer Steam-Bibliothek hinzufügen, anstatt bis zum letztmöglichen Moment zu warten.

Das am 10. Januar 2023 veröffentlichte Spiel ist auf Steam aktuell als kostenloser Titel verfügbar und bietet unter anderem eine deutsche Benutzeroberfläche. Die bisherigen Nutzerbewertungen fallen überwiegend positiv aus.

Umweltschutz als entspannte Strategiesimulation

Worum geht es in Save the Earth? In der Strategiesimulation übernimmt die Community die Leitung einer Organisation, die sich globalen Umweltproblemen stellt. Auf einer Weltkarte mit sieben unterschiedlichen Regionen müssen ökologische Gefahren untersucht und passende Programme gestartet werden.

Zu den Aufgaben gehören die Einführung nachhaltiger Projekte, der Einsatz freiwilliger Helfer und der Kampf gegen Wilderei, Schmuggel oder schädliche Fischereimethoden. Darüber hinaus gilt es, die Folgen von Naturkatastrophen einzudämmen und neue grüne Technologien zu entwickeln.

Save the Earth orientiert sich an realen ökologischen Herausforderungen und verbindet seine Lerninhalte mit einer zugänglichen, vergleichsweise gemütlichen Spielweise. Das Konzept erinnert in Grundzügen an Plague Inc: Evolved, stellt jedoch nicht die Ausbreitung einer Krankheit, sondern die Stabilisierung der weltweiten Ökosysteme in den Mittelpunkt.

Von realen Umweltproblemen inspirierte Herausforderungen

Handgezeichnete und stilisierte Grafik

Mehrere Szenarien rund um unterschiedliche Ökosysteme

Entspannte Spielweise ohne hohen Zeitdruck

Lehrreiche Missionen zu ökologischen Themen

Kinderfreundliche Aufbereitung

Die Umstellung auf ein kostenpflichtiges Modell soll mit einem größeren PC-Update verbunden werden. Geplant sind überarbeitete Grafiken, eine neu gestaltete Szenarioauswahl, ein integrierter Musikplayer und weitere Szenarien. Neue Käufer sollen außerdem drei Initiative-Pakete zum Start sowie täglich zwei kostenlose Pakete erhalten.

GameFirst möchte einen Teil der späteren Einnahmen an gemeinnützige Organisationen weitergeben, die sich ebenfalls für den Schutz der Umwelt engagieren. Damit soll das zentrale Thema des Spiels auch außerhalb der virtuellen Welt unterstützt werden.

Weitere kostenlose PC-Spiele im Oktober 2026

Welche weiteren Gratisaktionen stehen bevor? Neben Save the Earth gibt es im Oktober 2026 mehrere Möglichkeiten, die eigene PC-Bibliothek zu erweitern. Neighbors: Suburban Warfare und Facing the Rain wechselten zuletzt dauerhaft zu einem kostenlosen Modell.

Auch Jaywalk: An Endless Arcade Hopper ist momentan kostenlos erhältlich, soll jedoch am 13. Oktober 2026 kostenpflichtig werden. Wer den Arcade-Titel behalten möchte, muss ihn vorher der eigenen Steam-Bibliothek hinzufügen.

Neighbors: Suburban Warfare ist dauerhaft kostenlos spielbar

Jaywalk: An Endless Arcade Hopper wird am 13. Oktober 2026 kostenpflichtig

Facing the Rain ist inzwischen kostenlos spielbar

Für Buissons sollen am 14. Oktober 2026 kostenlose Steam-Keys verteilt werden

Eine weitere geplante Aktion soll Steam-Keys für Doom aus dem Jahr 2016 umfassen

aus dem Jahr 2016 umfassen Pony Island könnte im Oktober 2026 vorübergehend einen Rabatt von 100 Prozent erhalten

Fireside Feelings könnte ebenfalls im Oktober 2026 kostenlos angeboten werden

Für die möglichen Gratisaktionen zu Pony Island und Fireside Feelings stehen bislang keine konkreten Termine fest. Die Angebote könnten kurzfristig starten, verschoben werden oder vollständig entfallen.

Werdet ihr euch Save the Earth kostenlos sichern, oder habt ihr die Umweltsimulation bereits ausprobiert? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab