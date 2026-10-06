GTA 6: Rockstar setzt bei Lucia auf das, was Arthur Morgan unvergesslich machte

Arthur Morgan gehört für viele Spieler zu den Figuren, die auch lange nach dem Abspann in Erinnerung bleiben. Bei GTA 6 will Rockstar mit Lucia Caminos eine Hauptfigur erschaffen, die neben dem Cowboy aus Red Dead Redemption 2 und Niko Bellic aus GTA 4 bestehen kann.

Das erklärt Rockstar-Autorin Alexa D’Agostino in einem Interview mit dem LOVE Magazine. Sie spricht dabei über die Menschen, die sie beim Schreiben inspirierten, und darüber, warum Lucia auch Fehler und Widersprüche braucht.

Hinter Lucia stecken persönliche Erfahrungen

D’Agostino dachte beim Schreiben an Frauen, die sie persönlich kennt. Besonders wichtig war ihre eigene Mutter: eine Einwanderin, die in Newark im US-Bundesstaat New Jersey aufwuchs, nahe Lucias Heimatstadt Liberty City.

Die Autorin erinnert sich an eine Erziehung, die Temperament und Herzlichkeit verband, ihr aber auch beibrachte, sich nichts gefallen zu lassen. Diese Erfahrungen halfen ihr, sich in Lucia hineinzuversetzen. Das Schreiben der Figur sei ihr deshalb sehr natürlich gefallen.

Entscheidend waren für D’Agostino Lucias eigene Wünsche und ihre Unvollkommenheit. Eine glaubwürdige Persönlichkeit dürfe auch Klischees enthalten, solange sie sich wie ein echter Mensch anfühle. So könne eine Frau entstehen, die neben Arthur Morgan und Niko Bellic besteht.

Warum der Vergleich mit Arthur Morgan neugierig macht

Gerade bei Arthur Morgan lag die Stärke darin, ihn über viele Stunden kennenzulernen. Hinter dem gefürchteten Gesetzlosen kamen Zweifel, Loyalität, Reue und widersprüchliche Entscheidungen zum Vorschein. Auch Niko Bellic brachte mehr mit als die Fähigkeiten, die er für seine kriminellen Aufträge benötigte: Seine Vergangenheit und die Suche nach einem besseren Leben prägten die Geschichte von GTA 4.

Der Vergleich weckt deshalb Erwartungen an Lucias Entwicklung. Welche Entscheidungen sie treffen wird und wie sich unser Blick auf sie im Verlauf der Handlung verändert, dürfte mindestens so spannend werden wie der nächste große Überfall.

D’Agostinos Aussage ist dabei vor allem ein Einblick in die Arbeit an der Figur. Ob Lucia einen ähnlich bleibenden Eindruck hinterlässt, wird sich erst mit der vollständigen Geschichte zeigen.

Lucia und Jason sollen auch falschliegen dürfen

Rockstar-Autorin Elizabeth Gauvey-Kern beschreibt beide Hauptfiguren als hart, verletzlich und fehlerhaft. Sie sollen manchmal recht haben, manchmal falschliegen und voneinander lernen. Auch Lucias Schauspielerin habe viel zur Persönlichkeit der Figur beigetragen.

Narrative-Chef Rupert Humphries erklärt, dass sich die Dynamik zwischen Lucia und Jason beim Schreiben ihrer gemeinsamen Szenen entwickelte. Beide sollen sich ergänzen und gegenseitig durch die Handlung führen. Lucia verfolgt dabei entschlossen ihren Wunsch nach einem besseren Leben und will sich von Hindernissen nicht aufhalten lassen.

Damit bekommt ihre Beziehung einen interessanten Ausgangspunkt: Zwei Menschen wollen gemeinsam vorankommen, bringen aber eigene Vorstellungen und Schwächen mit. Gerade wenn ihre Pläne schiefgehen, könnte sich zeigen, wie gut sie tatsächlich als Team funktionieren.

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